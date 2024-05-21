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日本也曾傳電車砍人！「小丑男」持刀攻擊縱火　稱「想殺人求死」

▲日本在2021年也曾發生過一起電車砍人事件，一名男子扮成「小丑男」攻擊車廂乘客。警方趕到現場，隨即將犯案男子逮補。（圖／翻攝自@siz33推特）
▲日本在2021年也曾發生過一起電車砍人事件，一名男子扮成「小丑男」攻擊車廂乘客。警方趕到現場，隨即將犯案男子逮補。（圖／翻攝自@siz33推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台中捷運今（21）日上午11時20分傳出持刀砍人案，20歲洪姓男子身上帶三把刀在捷運上攻擊其他乘客。這起駭人事件也讓人想起，先前在日本也曾發生過，有男子扮成電影的「小丑」在電車上持刀攻擊乘客，甚至還縱火，導致17人輕重傷。該名「小丑男」後續遭到法院判處23年有期徒刑。

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這起事件發生於2021年10月31日的日本東京都京王電鐵列車上，當時24歲的失業男子服部恭太扮成蝙蝠俠電影裡「小丑」的造型，在車廂當中突然持刀刺傷一名乘客，隨後他以打火機點燃汽油，造成第5、6節車廂起火，部分座椅被燒毀。

在事情發生當下，乘客瘋狂逃命，還有人爬出車窗逃生的畫面在網路上瘋傳。有網友拍到，服部恭太穿著「小丑」的服裝，行兇後還一派輕鬆的坐在車廂中翹著腳、抽著菸，甚至還露出了詭異笑容。

▲因為車廂起火，民眾急忙逃竄。（圖／翻攝自@kikuzaka46_Bay、@siz33推特）
▲服部恭太在電車上隨機砍人、縱火，車廂乘客嚇得拼命逃竄。（圖／翻攝自@kikuzaka46_Bay、@siz33推特）
服部恭太一連串行為，造成遭到刺傷的72歲乘客傷勢嚴重，另外包含一名國中生在內，有16人因吸入濃煙嗆傷。

經警方調查，服部恭太被問到犯案原因時表示，「我想殺人被判死刑，我想如果殺了2個或更多的人，我就會被判死刑」，他還坦言參考了同年8月6日發生的東京小田急線電車傷人事件。當時，一名搭乘東京小田急線電車的男乘客涉嫌持刀隨機攻擊周圍乘客，造成多人受傷。

東京地方法院立川支部後續在2023年7月時作出判決認為12人中有2人在縱火時已經逃到遠處，不構成具體危險性，僅10人的殺人未遂罪成立，判處服部恭太23年有期徒刑。

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