日本也曾傳電車砍人！「小丑男」持刀攻擊縱火　稱「想殺人求死」

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在事情發生當下，乘客瘋狂逃命，還有人爬出車窗逃生的畫面在網路上瘋傳。有網友拍到，服部恭太穿著「小丑」的服裝，行兇後還一派輕鬆的坐在車廂中翹著腳、抽著菸，甚至還露出了詭異笑容。
服部恭太一連串行為，造成遭到刺傷的72歲乘客傷勢嚴重，另外包含一名國中生在內，有16人因吸入濃煙嗆傷。
經警方調查，服部恭太被問到犯案原因時表示，「我想殺人被判死刑，我想如果殺了2個或更多的人，我就會被判死刑」，他還坦言參考了同年8月6日發生的東京小田急線電車傷人事件。當時，一名搭乘東京小田急線電車的男乘客涉嫌持刀隨機攻擊周圍乘客，造成多人受傷。
東京地方法院立川支部後續在2023年7月時作出判決認為12人中有2人在縱火時已經逃到遠處，不構成具體危險性，僅10人的殺人未遂罪成立，判處服部恭太23年有期徒刑。
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