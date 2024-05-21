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中捷砍人！封閉車廂遇襲怎辦？警大教官自保10招：雨傘、皮帶保命

▲台中捷運今（21）發生男子持刀攻擊事件，造成4人受傷。（示意圖／記者顏幸如攝）
▲台中捷運今（21）發生男子持刀攻擊事件，造成4人受傷。（示意圖／記者顏幸如攝）

記者徐銘穗/綜合報導

還記得10年前的今天，當時年僅21歲的大學生鄭捷，在台北捷運板南線列車上，行經龍山寺與江子翠站之際持刀逞兇，造成4死24傷慘案嗎？如今在台中捷運竟也發生持刀攻擊事件，釀4人受傷。在捷運封閉的車廂中被攻擊時該怎麼辦？警大教官傳授10招自保，危急時刻雨傘、皮帶、包包都能保命。

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臺灣警察專科學校行政警察科退休教授馬心韻曾受訪指出，隨機殺人發生在行進中的車廂時最危險，建議民眾若不幸遇到攻擊，建議最好能做到「冷靜、通報、保護自己」三步驟

1、保持安靜

據統計，越明顯的反應或聲音，反而會刺激歹徒，令其攻擊力提高，故目睹意外發生時，切記保持安靜，能跑開就跑開。

2、向外界通報

馬心韻建議，民眾平時可事先下載「警政署警政服務APP」，一旦意外發生，只要一個按鈕，警方就能立即鎖定你的位置，盡快通報當地警察單位，同時可以開視訊，讓警方更直接了解事發現場。

3、運用車廂內警備裝置

民眾搭捷運一進車廂時，建議先確認車廂內的「警備裝置」，如擊破器、車廂停止鍵、滅火器等放置位置，這些都是意外發生時可能需要用到的救命工具。

▲近日就有一名網友發文抱怨，她坐在捷運普通位置上，卻遇到某位孕婦要求讓位，她堅持不起身讓位，沒想到孕婦因車廂搖晃站不穩摔倒，接著開始痛罵原PO沒良心。（圖／NOWnews資料照）
▲隨機殺人發生在行進中的車廂時最危險，萬一不幸遇到要做到「冷靜、通報、保護自己」三步驟。（示意圖／記者徐銘穗攝）
而10年前發生鄭捷隨機殺人事件時，在警大教導柔道超過30年的教官以曾歸納以下10項叮嚀，建議民眾先拿身邊的東西來當做武器，目的是在延長救援時間，或是找機會逃離。

1、手上有任何東西，多加利用，可做為阻擋，不要輕易丟向對方，以免手上沒有攻擊器具。

2、車廂空間小，儘可能以繞圓型方式閃避。

3、退後以側站方式，以免跌倒。

4、如果可反擊，直接攻擊手腕，將凶器打落。

5、隨身攜帶伸縮式雨傘，遇狀況立即變成防身工具，可將傘打開阻擋對方視線，並用旋轉方式。

6、近身可攻擊下襠、膝蓋等脆弱部位。

7、鎮定，不要言語刺激。

8、善用口腔等噴霧式用物品。

9、快速逃離，並大聲喊求救「警察來了」或吹哨子，逃至馬路人多地方。

10、包包、手機、衣服、鞋子、書本、報紙、飲料等都是攻擊物品。

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