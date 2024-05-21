中捷砍人！封閉車廂遇襲怎辦？警大教官自保10招：雨傘、皮帶保命

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1、保持安靜
據統計，越明顯的反應或聲音，反而會刺激歹徒，令其攻擊力提高，故目睹意外發生時，切記保持安靜，能跑開就跑開。
2、向外界通報
馬心韻建議，民眾平時可事先下載「警政署警政服務APP」，一旦意外發生，只要一個按鈕，警方就能立即鎖定你的位置，盡快通報當地警察單位，同時可以開視訊，讓警方更直接了解事發現場。
3、運用車廂內警備裝置
民眾搭捷運一進車廂時，建議先確認車廂內的「警備裝置」，如擊破器、車廂停止鍵、滅火器等放置位置，這些都是意外發生時可能需要用到的救命工具。
而10年前發生鄭捷隨機殺人事件時，在警大教導柔道超過30年的教官以曾歸納以下10項叮嚀，建議民眾先拿身邊的東西來當做武器，目的是在延長救援時間，或是找機會逃離。
1、手上有任何東西，多加利用，可做為阻擋，不要輕易丟向對方，以免手上沒有攻擊器具。
2、車廂空間小，儘可能以繞圓型方式閃避。
3、退後以側站方式，以免跌倒。
4、如果可反擊，直接攻擊手腕，將凶器打落。
5、隨身攜帶伸縮式雨傘，遇狀況立即變成防身工具，可將傘打開阻擋對方視線，並用旋轉方式。
6、近身可攻擊下襠、膝蓋等脆弱部位。
7、鎮定，不要言語刺激。
8、善用口腔等噴霧式用物品。
9、快速逃離，並大聲喊求救「警察來了」或吹哨子，逃至馬路人多地方。
10、包包、手機、衣服、鞋子、書本、報紙、飲料等都是攻擊物品。
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