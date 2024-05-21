中捷驚傳砍人案！車廂濺血民眾急奔逃 10年前今天鄭捷犯案殺4人
21日上午11時許，台中捷運驚傳砍人案，一名罹患思覺失調症的20歲洪姓男子，涉嫌持刀砍傷捷運乘客，當時民眾發現後激烈抵抗，抓頭髮或用雨傘追打，共同壓制持刀的洪男，警方獲報也趕抵現場，並疏散現場乘客。而今天正好是鄭捷犯案的10周年，2014年的5月21日，鄭捷在台北捷運車廂犯下隨機殺人事件，造成4人死亡、24人受傷，最高法院以殺人罪判其4個死刑，另增加144年又6個月的有期徒刑，2016年5月10日，鄭捷槍決伏法。
記者林盈君／綜合報導
而洪男為何選在鄭捷10周年犯案？是隨機傷人抑或是有目的宣洩犯案？警方還要再釐清其動機。不過洪男的行徑，也再度掀起民眾對於「隨機殺人」的恐慌，當年鄭捷於北捷隨機殺人，至今仍是許多民眾不堪回首的夢魘，如今再度傳出捷運砍人案，許多民眾都表示非常驚恐，希望不要再發生類似的事情，否則真的不敢再搭捷運了。警方也正全力釐清案情中。
據了解，洪男疑似不只攜帶一把凶器，根據目擊的女乘客表示，洪男上車後，先持刀朝一名男乘客頸脖攻擊，之後又衝向人群，所幸其他乘客發現異狀，急忙拉扯其頭髮及用雨傘追打，才成功制伏洪男。當時有民眾被攻擊，不斷傳出尖叫聲。
大批警力獲報後趕抵捷運站，先將現場旅客疏散，其中包括行兇者有3人受傷送醫，洪姓犯嫌送林新醫院，17歲男性傷者，胸口及肩膀、手臂2處撕裂傷；27歲男性傷者，臉頰15公分撕裂傷。捷運公司，目前文心崇德站至市政府站單線雙向運轉。
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