陳傑憲、成晉示範潮鞋穿搭！球鞋交易平台「AREA 02」推真品驗證

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根據《鞋市新聞系列》的消息指出Pandabuy作為中國最大的防品輸出平台年收可達到396億元人民幣，甚至擁有完整的生產線至網路行銷帶貨管道，在仿品猖獗的環境下消費者以及球鞋收藏家要如何得到保障，為此AREA 02抓住了市場的痛點進而創造一個透明、公平的線上交易平台，其最大的亮點莫過於專業的檢驗技術，成功地為市場帶來具真實且高品質的商品！
AREA 02售出的每一件商品皆會通過真品驗證，流程包括AI對比技術、品牌晶片驗證和強大的資料庫對比等，每一件受檢驗的商品都必須通過至少15個步驟的嚴格檢驗程序，並且整個檢驗過程都被錄影保存，以提供驗證的可溯性和透明度; 至今，AREA 02已經成功驗證了超過10萬雙球鞋，而這套完整的驗證流程也在日前取得新型專利，勢必成為球鞋產業的一道新曙光。
「四爺」陳傑憲、成晉 攜手示範潮鞋穿搭
因為帥氣亮麗的外型，被稱譽為「中職四爺」的陳傑憲，除了出色的球技外，私下的穿衣風格也是備受矚目，今番他換上一身輕鬆的休閒裝扮，利用同色系搭配手法展現兼具休閒與酷帥的搭配，全身最大的亮點莫過於腳上的Travis Scott x Air Jordan Olive，以橄欖綠色調的鞋款完美呼應其服裝，連陳傑憲也驚嘆稱一上腳就是帥字。
身為樂天桃猿外野手的成晉，私下也是不折不扣的鞋頭，此次他率先換上PHANTACi x Nike Air Max黑白亮皮加上桃粉點綴，搭配上全黑的服裝，滿滿地Piano細節，無處不展現潮味。
AREA 02 攜手職棒巨星帶你一覽多款時尚潮鞋，除了上述的鞋款之外更是增添、Travis Scott JUMPMAN 、KOBE 8 PROTRO MAMBACITA 、AIR JORDAN 4 INDUSTRIAL BLUE 等，吸睛度及稀缺性超高的ANTA KAI 1不僅在此販售更是收納進潮速配專區，讓你今天下單明天就穿！
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