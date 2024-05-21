台中捷運持刀砍人案！兇手疑患思覺失調症 醫：6症狀是罹病前兆
台中捷運今（21）日上午出現一名男子持刀在車廂揮舞砍人，導致4人受傷，當時持刀男子戴口罩、身穿棕色外套與車廂乘客扭打，後經調查發現，犯嫌疑似患有「思覺失調症」，臺中榮總精神科醫師蔡宏明指出，許多思覺失調患者因擔心社會大眾的異樣眼光，有症狀時不敢就醫，或無病識感，此時家屬、朋友的關懷和協助格外重要。
記者張志浩／綜合報導
蔡宏明提及，思覺失調患者若無病識感、無適當就醫、無固定服藥，就容易出現有幻聽、幻覺以及暴力行為，除了影響患者健康及工作外，對家庭及社會也產生極大困擾，當遇到患者抗拒就醫時，家屬應該透過病人的「困擾」作為引線，而不是直接以患者「精神狀況有問題」作爲就醫主因，若患者無病識，且出現自傷、傷人行為，建議告知衛生所公衛護理師協助。
此外，若身邊親友疑似有思覺失調症或精神狀況不佳的情況，但不確定是否需要醫療協助，可以觀察以下幾點作為依據。
◾情緒是否有明顯轉變，如易怒、易暴躁、突然變憂鬱
◾自言自語
◾偏執思考
◾飲食習慣不正常
◾無法安穩入睡
◾無法與人正常溝通、互動，如答非所問、偏執某種想法等
蔡宏明補充，如果有思覺失調症的患者，因為無病識感，出院後不願意規則服藥導致病情惡化，或不肯回診，造成親友極大困擾，建議視病人情形向醫院申請「居家治療」，經健保署同意後，醫護團隊可以每月到家中追蹤、評估病況，或施打長效針，協助控制病情。