妮妃雅預告現身立院 苗博雅轟黃國昌：10年前夥伴跟國民黨站一起
立法院今（21）日繼續處理國會改革相關法案，公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、經濟民主連合等團體今也在立法院前發起「民主倒退，公民搶救，立院集結—阻止國會濫權法案三讀」活動，民眾今早9時就集結在立法院外抗議，高舉「沒有討論，沒有民主」、「民主已死，國會輓歌」等手牌。據悉，剛拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅Nymphia Wind也將於今晚現身立法院門口聲援。而台北市議員苗博雅在中午12點左右到場，她表示，國民黨10年前、10年後同樣說詞輪迴，都說一切合法，但差別在「我們還在這、有些10年前的夥伴已經跟國民黨站在一起了。」
記者王德蓉／綜合報導
苗博雅現身立法院場外，她表示，相隔10年又回到立法院外，國民黨10年前也說過「一切合法、沒有違反議事規則」，可10年後說詞還是一樣、同樣輪迴，「唯一差別是，我們還在這，但有些10年前夥伴已經去跟國民黨站在一起了。」
苗博雅指出，在追求國會改革目標的這條路上，看到的幾乎從頭到尾是背離國會改革方向；她表示，無論過去夥伴如何選擇，法律精神不會變、實質程序正義也不會改變。她提到，現在在立法院發生的事，在歷史上極為罕見，若「七大程序黑箱組合拳」成為慣用程序，所有實質審查、法案辯證等，都會被架空。
據稱立法院場外已有3千位民眾聚集，而據《中央廣播電臺》報導，剛拿下美國《魯保羅變裝皇后秀》總冠軍的Nymphia妮妃雅，預計於今晚現身在立法院門口聲援。