政壇狂震！韓國瑜宣示不再清點人數 林俊憲PO圖怒嗆「這一句」
立法院今（21）日繼續審查「國會改革五法」，民進黨仍試圖以「案海戰術」杯葛議事，然而立法院長韓國瑜宣布「本日不再清點人數」強勢主持議事。對此，民進黨立委林俊憲在臉書發文痛批，上禮拜的舉手表決，108人居然投出110票，國會居然出這麼離譜的錯誤，比小學生開班會還不如，怎麼辦？「於是韓國瑜今天乾脆不點了，反正不點就不會出錯，是吧？」
政治中心/綜合報導
林俊憲表示，根據《立法院議事規則》「主席宣告提付表決後，出席委員不得提出其他動議。但與表決有關之程序問題，不在此限。」、「院會進行中，出席委員對於在場人數提出疑問，經清點不足法定人數時，不得進行表決。」簡而言之，提議是否清點人數的主動權，在現場每一個委員手上，主席憑什麼沒收在場委員的權力？
林俊憲更PO圖質疑，為什麼要清點人數？「看看下面這張圖，你有辦法在1分鐘內統計出有幾個人嗎？統計出誰有舉手誰沒舉手嗎？所以清點人數為什麼重要？因為這些過程全部會紀錄在公報上，留下永久的歷史紀錄，包括人數對不上這種低級錯誤」。
林俊憲強調，但藍白才不管，於是藐視國會罪，就在最藐視國會的情況下二讀通過了。