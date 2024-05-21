台中捷運砍人！神劇《與惡》曾以殺人開端　寫實呈現「戲如人生」

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據悉，該嫌犯無前科、疑似患有思覺失調。該案目前有3位民眾受傷，包含17歲、27歲2名男傷者以及洪男本人，皆送往林新醫院治療。
上述2起砍人事件，讓人聯想到台灣第一部以隨機殺人為主題的電視劇《我們與惡的距離》。劇中，隨機殺人的李曉明由王可元飾演，他持槍在有誠戲院隨機殺人，造成9死21傷，李曉明的舉止，就是在影射2014年犯下隨機殺人案的鄭捷。
但劇中並未說明李曉明犯案動機為何，王可元也表示沒有正確答案，雖然他是引發全劇故事的關鍵角色，但在劇中實際登場的時間很短，台詞也寥寥數句。《我們與惡的距離》雖以隨機殺人開端，但故事重心卻是在描述隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛。
《我們與惡的距離》是在2019年播出，2016年由編劇呂蒔媛開發劇本，呂蒔媛曾表示自己對群眾在重大事故發生後的反應深感好奇，在2015年發生八仙樂園彩色派對火災後，她從媒體報導中看到醫師、傷者、園方等各方的回應，認為這是個可以著手的題材，原本預計以塵爆事故為題，後來考慮到戲劇的衝擊性和議題的複雜程度，才改採隨機殺人為題。
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