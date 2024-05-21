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台中捷運砍人！神劇《與惡》曾以殺人開端　寫實呈現「戲如人生」

▲電視劇《我們與惡的距離》以隨機殺人為開端，探討精神疾病患者與人性問題；劇情與台中捷運砍人案無關。（圖／我們與惡的距離FB）
▲電視劇《我們與惡的距離》以隨機殺人為開端，探討精神疾病患者與人性問題；劇情與台中捷運砍人案無關。（圖／我們與惡的距離FB）

記者陳雅蘭／綜合報導

台中捷運今（21）日中午11點52分傳出砍人案，恰巧今天是鄭捷於板橋捷運江子翠站犯下隨機殺人事件滿10年，巧合讓人震驚。而該起砍人事件，不免聯想到2019年的神劇《我們與惡的距離》，該劇就是以「隨機殺人案件」為主軸，描述精神疾病患者與相關人等，血淋淋剖析真實人性；不過劇情與台中捷運砍人案無關。

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▲21日上午，台中捷運發生砍人事件，原住高雄的20歲洪姓男子，疑似因罹患思覺失調症，攜帶凶器北上到台中捷運犯案，稍早，洪男送醫畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
▲今天上午，洪姓男子攜帶凶器在台中捷運犯案，稍早洪男送醫畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
鄭捷於2014年5月21日在捷運江子翠站隨機砍人，殺人案今滿10年；台中捷運今天也傳出砍人事件，一名洪姓男子穿著棕色外套、戴口罩，突然在中捷車廂亮刀朝乘客揮砍、與人毆打，民眾見狀持黑傘攻擊，被攻擊的男子臉部有流血，持刀男子仍亮刀衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，後續由同車廂民眾將持刀男子制伏。有民眾驚恐表示，當時許多人想上前奪刀，但嫌犯不斷揮刀，情況相當危急。

據悉，該嫌犯無前科、疑似患有思覺失調。該案目前有3位民眾受傷，包含17歲、27歲2名男傷者以及洪男本人，皆送往林新醫院治療。

▲▼台中捷運發生砍人案，尚未確定是否隨機砍人，但部分之處與《我們與惡的距離》不謀而合。（圖／我們與惡的距離FB）
▲▼《我們與惡的距離》講述隨機殺人事件。（圖／我們與惡的距離FB）
我們與惡的距離
 
上述2起砍人事件，讓人聯想到台灣第一部以隨機殺人為主題的電視劇《我們與惡的距離》。劇中，隨機殺人的李曉明由王可元飾演，他持槍在有誠戲院隨機殺人，造成9死21傷，李曉明的舉止，就是在影射2014年犯下隨機殺人案的鄭捷。

但劇中並未說明李曉明犯案動機為何，王可元也表示沒有正確答案，雖然他是引發全劇故事的關鍵角色，但在劇中實際登場的時間很短，台詞也寥寥數句。《我們與惡的距離》雖以隨機殺人開端，但故事重心卻是在描述隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛。

《我們與惡的距離》是在2019年播出，2016年由編劇呂蒔媛開發劇本，呂蒔媛曾表示自己對群眾在重大事故發生後的反應深感好奇，在2015年發生八仙樂園彩色派對火災後，她從媒體報導中看到醫師、傷者、園方等各方的回應，認為這是個可以著手的題材，原本預計以塵爆事故為題，後來考慮到戲劇的衝擊性和議題的複雜程度，才改採隨機殺人為題。

▲《我們與惡的距離》中，王可元飾演隨機殺人凶手李曉明。（圖／王可元IG）
▲《我們與惡的距離》中，王可元飾演隨機殺人凶手李曉明。（圖／王可元IG）
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