台中捷運爆砍人！高雄20歲男「攜帶3刀」北上犯案 身份曝光
台中捷運今（21）日驚傳車廂內砍人事件，20歲的洪姓男子在台中捷運綠線水安宮站上車後，拿出菜刀攻擊民眾，2名男子慘被砍傷，車廂內英勇民眾用雨傘、擒抱等方式壓制洪男；市長盧秀燕指出，根據警方初步調查，洪男平時居住在高雄，有精神相關疾病病史，為精神障礙列管人口，昨天北上有準備凶器，與被害人互不認識、沒有恩怨，鎖定台中捷運犯案，後續犯案動機有待釐清。據了解，洪男原本就讀高雄某醫專護理科，曾在醫院實習不明原因暫停。
記者孫唯容／綜合報導
今天中午11時許，一名身穿棕色外套、戴口罩的男子突然在中捷列車上亮刀朝乘客揮砍，並與另外一人扭打，有其他民眾見狀持黑傘攻擊，被攻擊男子臉部有流血逃跑，不過持刀男子仍「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，後續同車廂的民眾將持刀男子制服。據了解，警方在現場除了發現1把菜刀，還發現兩把水果刀。
2名受傷乘客分別為27歲許姓男子、17歲少年，許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師替許男進行手術；17歲少年部分，傷勢集中右半部，右肩、右胸、右上臂共22公分撕裂傷，目前家長已趕到醫院。
稍早中捷宣布，市政府站暫停營運，現場拉起封鎖線，警方專案人員則進入車廂採證調查。
※【NOWnews 今日新聞
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