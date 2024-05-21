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超馬媽媽莫名胸痛就醫 發現罹患「侵襲性乳管癌」

▲台中許姓女士是超跑選手，因莫名胸痛就醫，發現罹患乳癌，她勇敢抗癌，術後3周又重返跑場，茂盛醫院今致贈跑鞋肯定。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)
▲台中許姓女士是超跑選手，因莫名胸痛就醫，發現罹患乳癌，她勇敢抗癌，術後3周又重返跑場，茂盛醫院今致贈跑鞋肯定。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)

記者金武鳯/台中報導

48歲超馬媽媽許女士，去年底因莫名胸痛至台中茂盛醫院檢查，確診右胸為1期「侵襲性乳管癌」，頓感晴天霹靂，卻沒有難過太久，毅然接受手術切除2公分乳癌細胞，並採用「手術中放射治療」，術後3周她重返跑場勇奪佳績。今天，許女士現身分享抗癌心情「像患了一場感冒」，並未影響健康。茂盛醫院贈她一雙跑鞋，肯定她以運動家精神抗癌。

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▲許女士就診發現右邊乳房外側，有成群不規則異常鈣化現象，確診為1期的「侵襲性乳管癌」。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)
▲許女士就診發現右邊乳房外側，有成群不規則異常鈣化現象，確診為1期的「侵襲性乳管癌」。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)
許女士熱愛運動，且重視養生，乳癌竟也找上身，不僅她感到意外，親友也都不相信。對此，茂盛醫院乳房外科黃啟瑜醫師表示，乳癌與基因和生活環境有關，且無法預防，即便採行健康生活、有運動習慣的人都無法倖免，還好初期乳癌術後存活率可接近100%，超馬媽媽勇敢面對是正確態度。

另放射科陳昭安醫師指出，台灣每年超過2,000名婦女死於乳癌，乳癌好發於45歲至60歲，茂盛醫院為國民健康署認證的乳癌篩檢醫院，巡廻篩檢團隊去年篩檢出53位乳癌病人，提醒婦女朋友要定期檢查，早期發現、及早治療，治療效果會很好。

台中48歲許姓女士是職業婦女，也是100公里超跑選手。她說，平時早睡早起、飲食清淡，十年來為了加強體能，每天晨跑10公里後才趕赴上班。下班後要料理家務，還擔任義消、學校安心媽媽，每個週末假日都排滿大大小小馬拉松比賽，她說：「我的人生要精彩，不能留白！」洋溢對生命最大熱情。直到去年底胸部經常出現剌痛，持續2週後，她感到不尋常至醫院求診。

陳昭安醫師從X光乳房攝影發現，許女士右邊乳房上外側，有成群不規則異常鈣化現象，高度懷疑有惡性腫瘤的可能。請許女士再做電腦斷層掃瞄，證實她右乳上外側的確有不正常顯影圓形腫塊。黃醫師再用乳房超音波檢查，發現腫塊尺寸約2公分，透過組織切片確認為1期的「侵襲性乳管癌」，所幸癌細胞並沒有擴及肌肉層、乳頭皮膚，淋巴線也沒有明顯變大，非嚴重侵入性，積極治療即能痊癒。

▲ 超馬媽媽莫名胸痛就醫， 發現罹患「侵襲性乳管癌」，勇敢面對抗癌，如今已健康重返跑道，今天現身分享心路歷程。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)
▲ 超馬媽媽莫名胸痛就醫， 發現罹患「侵襲性乳管癌」，勇敢面對抗癌，如今已健康重返跑道，今天現身分享心路歷程。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)
乳房外科黃啟瑜醫師為許女士採用乳房保留、前哨淋巴切片、手術中放射(IORT)共3項手術方式。黃醫師說明：「手術中放射治療(Intra-operative Radiotherapy,IORT)」屬精準治療，在腫瘤切除時做放射治療以殺死癌細胞，並降低輻射對皮膚及乳房週邊心肺組織的影響。這樣的手術方式能保留良好的乳房外觀，省去術後傳統放射性療法的頻繁又漫長的療程時間，降低對病患在生活及工作上的干擾，非常適合職業婦女，許女士接受了。

▲乳癌好發於45歲至60歲，提醒婦女朋友要定期檢查，早期發現、及早治療，治療效果會很好。(圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)
▲乳癌好發於45歲至60歲，提醒婦女朋友要定期檢查，早期發現、及早治療，治療效果會很好。(圖／記者金武鳳攝，2024.5.21)
許女士表示，術後1週就銷假上班、第3週即開始復跑，並如期參加「南投賽得克櫻花全馬」，以4:52分的成績榮獲分組第2名佳績。她說，從經歷罹癌時的震驚，到安頓身心和積極面對的治療過程，其實想一想，就像患了一場感冒，生病看醫生治療後，生活又恢復正常，健康也未受影響，術前術後維持一樣的超跑成績。

許女士以運動家永不放棄精神抗癌，讓茂盛醫院醫護團隊咸認「很勵志」，今天特別贈送給她一雙跑鞋，鼓勵她永遠馳騁跑場，並用自己的故事鼓勵癌友們。許女士的跑友野孩子路跑協會、大腳丫路跑協會代表，今天特別出席，為多年來相伴爭戰各大賽事的許女士打油打氣！



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