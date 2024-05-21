超馬媽媽莫名胸痛就醫 發現罹患「侵襲性乳管癌」

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另放射科陳昭安醫師指出，台灣每年超過2,000名婦女死於乳癌，乳癌好發於45歲至60歲，茂盛醫院為國民健康署認證的乳癌篩檢醫院，巡廻篩檢團隊去年篩檢出53位乳癌病人，提醒婦女朋友要定期檢查，早期發現、及早治療，治療效果會很好。
台中48歲許姓女士是職業婦女，也是100公里超跑選手。她說，平時早睡早起、飲食清淡，十年來為了加強體能，每天晨跑10公里後才趕赴上班。下班後要料理家務，還擔任義消、學校安心媽媽，每個週末假日都排滿大大小小馬拉松比賽，她說：「我的人生要精彩，不能留白！」洋溢對生命最大熱情。直到去年底胸部經常出現剌痛，持續2週後，她感到不尋常至醫院求診。
陳昭安醫師從X光乳房攝影發現，許女士右邊乳房上外側，有成群不規則異常鈣化現象，高度懷疑有惡性腫瘤的可能。請許女士再做電腦斷層掃瞄，證實她右乳上外側的確有不正常顯影圓形腫塊。黃醫師再用乳房超音波檢查，發現腫塊尺寸約2公分，透過組織切片確認為1期的「侵襲性乳管癌」，所幸癌細胞並沒有擴及肌肉層、乳頭皮膚，淋巴線也沒有明顯變大，非嚴重侵入性，積極治療即能痊癒。
乳房外科黃啟瑜醫師為許女士採用乳房保留、前哨淋巴切片、手術中放射(IORT)共3項手術方式。黃醫師說明：「手術中放射治療(Intra-operative Radiotherapy,IORT)」屬精準治療，在腫瘤切除時做放射治療以殺死癌細胞，並降低輻射對皮膚及乳房週邊心肺組織的影響。這樣的手術方式能保留良好的乳房外觀，省去術後傳統放射性療法的頻繁又漫長的療程時間，降低對病患在生活及工作上的干擾，非常適合職業婦女，許女士接受了。
許女士表示，術後1週就銷假上班、第3週即開始復跑，並如期參加「南投賽得克櫻花全馬」，以4:52分的成績榮獲分組第2名佳績。她說，從經歷罹癌時的震驚，到安頓身心和積極面對的治療過程，其實想一想，就像患了一場感冒，生病看醫生治療後，生活又恢復正常，健康也未受影響，術前術後維持一樣的超跑成績。
許女士以運動家永不放棄精神抗癌，讓茂盛醫院醫護團隊咸認「很勵志」，今天特別贈送給她一雙跑鞋，鼓勵她永遠馳騁跑場，並用自己的故事鼓勵癌友們。許女士的跑友野孩子路跑協會、大腳丫路跑協會代表，今天特別出席，為多年來相伴爭戰各大賽事的許女士打油打氣！