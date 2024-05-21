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向傷者父母道歉！盧秀燕：高雄嫌犯挑選中捷作案、我坐立難安

▲台中市長盧秀燕趕到醫院慰問傷者。（圖／台中市政府提供，2024.05.21）
▲台中市長盧秀燕趕到醫院慰問傷者。（圖／台中市政府提供，2024.05.21）

記者顏幸如／台中報導

台中捷運今（21）日上午傳出男子持刀攻擊案件，包括洪姓嫌犯在內有3人送醫，台中市長盧秀燕中午質詢空檔，匆忙從市議會趕往林新醫院探視，看到2個年輕男孩無辜被砍，她表示「我坐立難安憂心如焚」。盧秀燕向傷者家人說對不起，也透露嫌犯有精神疾病，準備凶器專程北上「特意挑選我們的捷運做案」。

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▲台中市長盧秀燕安撫傷者媽媽、向她道歉。（圖／台中市政府提供，2024.05.21）
▲台中市長盧秀燕安撫傷者媽媽、向她道歉。（圖／台中市政府提供，2024.05.21）
盧秀燕表示，她趕到醫院時，兩名無辜的市民正準備進開刀房，家人已分別從水安宮站附近、北屯區趕到。27歲男子臉頰有15公分撕裂傷，照Ｘ光後幸好沒傷到神經，但為了不影響臉部美觀，必須由專業美容醫生做手術。

另一名17歲少年，胸口、肩膀及手臂都有刀傷，傷勢比較嚴重，初步縫合後還要進行細部處理，市府提供慰問金給兩位，但少年爸爸表示這是不可預知的狀況，願以孩子名義捐給台中市救助專戶。

盧秀燕說，市府除了提供慰問金、全權負責兩名傷者的醫療費用、派二名人員到醫院協助、警方也在第一時間按照相關程序壓制逮捕嫌犯。她表示根據警方初步資料，20歲的洪姓嫌犯住高雄，有精神相關病史，由高雄市衛生局列管，昨天專程坐車北上、準備3把刀，「特意挑選我們的捷運做案」，詳細案情尚待了解。

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