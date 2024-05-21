鄭捷事件10週年！今江子翠站「正要辦追悼會」 台中捷運再爆砍人
台中捷運今（21）日上午出現一名男子持刀在車廂揮舞砍人，導致4人受傷，而今天正巧是2014年5月21日「鄭捷北捷殺人案」滿10年，江子翠站下午4時正準備舉辦悼念和反廢死音樂會，沒想到上午台中捷運就傳出類似悲劇，主辦悼念會的新北市議員林國春對此也感到萬分感慨。
記者張志浩／綜合報導
台北捷運江子翠站今（21）日下午4時至5時，將舉辦「江子翠喋血悲劇十周年悼念暨反廢死音樂會」，除了開放民眾獻花、張貼便利貼、管弦樂團表演外，也訴求「反對廢死」的立場，新北市議員林國春希望告訴社會大眾，「死刑對受害者家屬是遲來的正義」，他會站出來反對廢除死刑，守下這條公平與正義的底線。
據聯合新聞網報導，今上午台中捷運砍人事件發生後，林國春表示，原訂下午要辦活動，沒想到上午就發生這種事情，發生這樣事件是有「模仿及英雄作用」，所以他才主張法律要嚴懲、速審速決，才能達到威嚇，尤其這類事件已嚴重影響社會秩序、恐嚇公眾安全。
林國春指出，10年前自己念了鄭捷父母書面道歉，就受到鋪天蓋地的惡意言論，認為他是「魔鬼的發言人」，現在即使全國有8成以上民眾反廢死、即使被害者家屬95％反對廢除死刑，「但現在這個政府卻仍然執意廢死，侯友宜市長曾經說過，看過被害者在現場之痛，他絕對反對廢死，因為司法是正義的最後一道防線，我也是表達同樣的立場」。