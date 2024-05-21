中捷男持刀砍人案「關鍵2英雄」是他們！眾敬佩：讓傷亡數降最低
台中捷運在今（21）日上午11時20分發生持刀砍人案，由於犯嫌20歲洪姓男子攜帶3把刀在車廂內攻擊其他人，共造成3名乘客受傷，所幸車廂內所有人合力對洪男壓制，才讓傷亡案情沒有擴大。據現場影片，更有網友找出「關鍵英雄」，認為他們迅速的反應，成功救了更多的人。
記者潘毅／綜合報導
回顧本次事件，今日上午11點20分左右，中捷車廂內突然傳出了騷動聲，原來是有身穿棕色外套的洪姓20歲男子，突然拿起刀來朝向其他乘客揮舞，當下立即有3名男子姓乘客上前制止，先是一位灰衣中年男子，成功將洪男手上的菜刀奪走。
不料洪男身上還有兩支短刀，另一位27歲許姓長髮男子仍持續制止洪男，臉部被劃傷，當下血流不止，讓他只能跑向車廂後段，讓其他乘客進行掩護。
此時洪男卻還想要追上前繼續攻擊，這時換一位「黑衣大叔」上前壓制奪刀，將洪男控制在車門旁，隨後一旁乘客也上前出力幫忙壓制，順利將車廂內的危機解除。
事發過程影片曝光後，許多人紛紛大讚車上所有台中人的英勇舉動，更有網友認為，本次案件中的第一位「關鍵英雄」就是一開始奪走洪男手中菜刀的「灰衣男子」，因為若讓洪男繼續持菜刀攻擊，恐會造成更嚴重之傷亡。
另外也有人大讚「長髮許男」，因為若是沒有他率先上前壓制，兇嫌很可能在手持菜刀時，就快速靠近車廂人群，因此許多人也大讚「他的舉動可能真的避免了更大的悲劇發生」。