沈伯洋浪費醫療資源？台大醫稱「沒做MRI」 院長：感謝協助澄清
17日因「國會改革五法」，朝野立委在立法院發生，民進黨立委沈伯洋從主席台跌落，疑似腦震盪。民進黨發言人戴瑋姍表示，沈伯洋傷勢嚴重，必須接受核磁共振（MRI）檢查，卻遭胸腔科醫師蘇一峰質疑濫用醫療資源。對此，台大醫院急診臨床教授李建璋昨（20）日表示，沈伯洋在台大醫院並沒有接受MRI檢查。台大醫院院長吳明賢也在文章留言感謝他協助醫院澄清訊息，避免模糊焦點，「專業優質的服務是本院一貫的價值。」
政治中心/綜合報導
李建璋表示，幾位立委在立法院發生了一些肢體衝突，送到台大急診室，他在開會中被記者朋友們詢問到有關急診頭部外傷是否可以使用核磁共振檢查的問題。因為自己的工作已經轉換到衛福部資訊處， 所以不會對個案發表看法，但可以對於通用性的急診科普知識。
李建璋指出，原則上頭部外傷到急診第一線檢查是電腦斷層，但是醫師如果臨床判斷有需要，也可以進行核磁共振，核磁共振的檢查大約要半小時，比電腦斷層的時間長一些 ，優點是對於腦挫傷，局部小出血，以及神經軸凸傷害具有更高的診斷率。即便如此，先還是借個人臉書小角落特別澄清一下，立委在台大只有進行電腦斷層檢查， 並沒有進行核磁共振。