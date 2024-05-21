巷仔內／稱對岸中國、兩岸不隸屬　賴清德鷹派作風跟威權劃清界線

從中捷砍人案看10年前的鄭捷案　回顧高鐵、台鐵後續因應作法

▲台中捷運今（21）日上午出現一名男子持刀在車廂揮舞，導致4人受傷。（圖／翻攝畫面）
▲台中捷運今（21）日上午出現一名男子持刀在車廂揮舞，導致4人受傷。（圖／翻攝畫面）

記者魏妤庭／台北報導

台中捷運今（21）日上午約11點多，驚傳1名男子持刀砍傷車廂內乘客，最後有3名民眾受傷，含嫌犯4人受傷，至於詳細案發過程仍待警方釐清。由於10年前的今天，正好是台北捷運發生鄭捷殺人案件，此一巧合也令不少民眾驚呼「太恐怖了」。

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鄭捷殺人案件在2014年5/21於台北捷運龍山寺到江子翠站間發生，該事件造成4死24傷，傷者傷勢多集中在胸部、腹部，這也是台北捷運自1996年通車營運以來，首起致命攻擊的犯罪事件。該事件發生後，引發不少民眾恐慌，擔心若類似案件發生在行車時間較長的高鐵、台鐵上，恐怕造成更大的傷亡。

當時曾有人提出應加裝安檢門，維護乘客安全。但大眾軌道運輸講求速度，若另行安檢或人為檢查包包，不僅造成民眾很大的不便，還必須有公權力的政府機關才能對民眾實行，因此不論是北捷、高鐵、台鐵都對此持消極態度，也未曾實施過相關措施。雖未同意加裝安檢門，但回顧當年，北捷、高鐵、台鐵，皆陸續提出因應此事件的作法。

其中，北捷針對站務員、司機員、保全人員強化維安處理，增配警棍、防狼噴霧，並增加捷運系統突發事件、大量傷患救護演練的次數。台北捷運警察隊在警力、裝備、訓練上加強，除了站距較遠列車有保全車上待命，員警一般執行會沿線乘車巡邏，在台北車站等重要站點，也會固定派員站崗守望。

高鐵除了各節車廂前後都設置「旅客緊急對講機」按鈕，旅客只要按下按鈕就可以直接聯絡列車長，讓列車長立即通報行控中心及駕駛，由行控中心在第一時間通知鐵路警察，駕駛也會停靠最近車站外，同步要求保全人員注意乘客是否攜帶危險物品，列車上也會有保全巡視，鐵路警察派制服及便服員警護車，各列車的列車長、服勤員上線前也接受自我防身術訓練。

台鐵除了向全體站務人員、各站鐵路警察加強防範，像是加強剪票口的管制，禁制酒醉、精神明顯異常旅客進入付費區，一旦有狀況應立即通報處理外，同時利用站內監視器加強監控，隨時注意可疑分子行蹤，建立三層警戒通報機制，達到預先防範效果。並且設有緊急鈴，方便乘客求助。若列車行進間有意外發生，每班列車的列車長也立即使用無線電和所有車站保持聯絡，咧路警察平時也有派護車隊巡查車廂，隨時防範並對可疑人物進行盤查。

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