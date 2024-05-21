花100電選中2億威力彩！30歲單身女看開獎不敢相信　捐千萬做公益

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薛香川說，中獎人捐款給雲林縣政府，主要是大學畢業後，響應政府的南向政策，前往東南亞國家教書為期半年，中獎人認為這段經驗是十分難得的人生體驗。這次幸運中獎，感念過去受到政府協助，也想回饋故鄉，因此決定捐出500萬元給雲林縣政府補助弱勢團體，另外，也捐出500萬元予中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，共計捐出1000萬元。
薛香川也提到，公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從2007年1月起累積至今年3月底，台彩已為政府創造公益彩券盈餘達4741.43億元，作為各縣市政府辦理社會福利、補助國民年金及挹注全民健康保險準備，而每賣出一張彩券，有8%到10%是彩券經銷商的銷售佣金，這些彩券經銷商都是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有5萬8千多名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。
台彩除了致力公益彩券本業的經營外，更積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從2007年1月1日統計至今年3月底，累積中獎人捐款已達60.9億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行逾1415個公益慈善方案，全台灣已有超過770萬人次受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等，公益彩券的愛心不斷擴散至全台各地。
雲林縣長張麗善也非常感謝中獎人願意回饋故鄉，並且和社會共同分享這份資源，同時承諾雲林縣政府必定會將這筆善款達到最大效益，不論是弱勢家庭的脫貧計畫、身障兒少友善校園及展演環境充實計畫、兒少保護個案協助計畫、脆弱家庭安置計畫，或是針對雲林縣高齡化的問題，給予長者更多、更完善的照顧，施行長青食堂及社區照顧關懷據點維持及增設計畫，縣府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供雲林縣弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。