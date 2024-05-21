無塵室統包大廠巨漢、國際鞋廠代工來億來了！5/22競價拍賣

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富邦證券資深副總經理吳春敏表示，巨漢核心業務為高科技廠房、無塵室等機電空調統包工程、高低壓輸配電及電氣系統、給排水系統、製程管路系統、消防及中央監控系統工程等。無塵室及機電空調工程應用範圍相當廣泛，巨漢除深耕半導體高科技產業外，亦跨足公共工程、民生、綠能與生技醫療及傳統等產業，擁有綠建築及智慧建築工程實績，並獲得多項鑽石級智慧建築標章及相關獎項殊榮。
巨漢2023年營業收入為28.68億元，毛利率為40.57%，每股稅後盈餘為13.54元、現金股利為10.2元。巨漢也持續受惠於人工智慧AI、高效能運算(HPC)推動半導體需求成長，帶動國內半導體資本支出復甦的市況，2024年營運動能無虞、成長可期，且近年來國際重視淨零碳排，此一趨勢預期將持續提升巨漢的市場競爭力。
另外，來億興業為國際知名鞋廠的代工製造廠商，以高質量運動鞋及休閒鞋著稱。來億-KY將自明（22）日起至5月24日受理競價拍賣，競拍底價為每股新台幣77.27元，競標結果將於5月28日開標，並將依競拍結果決定承銷價格，預計6月12日掛牌上市。
富邦證券表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋及其他特殊功能鞋等鞋類產品，且積極布局多國生產基地，包括越南、緬甸及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求的環保、人權、工安、衛生等標準，在製鞋產業中具備良好的口碑。
來億-KY的2023年營業收入為280.1億元、毛利率為13.47%，每股稅後盈餘6.26元；2024年第一季營業收入為77.7億元，較去年同期成長40.78%，毛利率為19.09%、每股稅後盈餘3.36元。市場樂觀預估，來億-KY將受惠於巴黎奧運的運動商機，2024年度成長動能可期。