這原因美元續升！日圓跌破156關卡　新台幣早盤貶快1角探32.324元

無塵室統包大廠巨漢、國際鞋廠代工來億來了！5/22競價拍賣

▲富邦證券輔導巨漢系統科技、國際知名鞋廠的代工製造廠商來億，將於明（22）日起受理競價拍賣，期間至5月24日止。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲富邦證券輔導巨漢系統科技、國際知名鞋廠的代工製造廠商來億，將於明（22）日起受理競價拍賣，期間至5月24日止。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

富邦證券輔導巨漢系統科技、國際知名鞋廠的代工製造廠商來億，將於明（22）日起受理競價拍賣，期間至5月24日止。巨漢競拍底價為每股新台幣133.63元，預計6月中旬上櫃掛牌。來億競拍底價則為每股新台幣77.27元，預計6月12日掛牌上市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
巨漢系統科技為高科技廠房、無塵室等機電空調統包工程業者，已在台灣高科技產業建立良好口碑。巨漢將自明（22）日起受理競價拍賣，期間至5月24日止，競拍底價為每股新台幣133.63元，競標結果將於5月28日開標，並將依競拍結果決定承銷價格，預計6月中旬上櫃掛牌。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，巨漢核心業務為高科技廠房、無塵室等機電空調統包工程、高低壓輸配電及電氣系統、給排水系統、製程管路系統、消防及中央監控系統工程等。無塵室及機電空調工程應用範圍相當廣泛，巨漢除深耕半導體高科技產業外，亦跨足公共工程、民生、綠能與生技醫療及傳統等產業，擁有綠建築及智慧建築工程實績，並獲得多項鑽石級智慧建築標章及相關獎項殊榮。

巨漢2023年營業收入為28.68億元，毛利率為40.57%，每股稅後盈餘為13.54元、現金股利為10.2元。巨漢也持續受惠於人工智慧AI、高效能運算(HPC)推動半導體需求成長，帶動國內半導體資本支出復甦的市況，2024年營運動能無虞、成長可期，且近年來國際重視淨零碳排，此一趨勢預期將持續提升巨漢的市場競爭力。

另外，來億興業為國際知名鞋廠的代工製造廠商，以高質量運動鞋及休閒鞋著稱。來億-KY將自明（22）日起至5月24日受理競價拍賣，競拍底價為每股新台幣77.27元，競標結果將於5月28日開標，並將依競拍結果決定承銷價格，預計6月12日掛牌上市。

富邦證券表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋及其他特殊功能鞋等鞋類產品，且積極布局多國生產基地，包括越南、緬甸及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求的環保、人權、工安、衛生等標準，在製鞋產業中具備良好的口碑。

來億-KY的2023年營業收入為280.1億元、毛利率為13.47%，每股稅後盈餘6.26元；2024年第一季營業收入為77.7億元，較去年同期成長40.78%，毛利率為19.09%、每股稅後盈餘3.36元。市場樂觀預估，來億-KY將受惠於巴黎奧運的運動商機，2024年度成長動能可期。

家登小金雞家碩掛牌上櫃　股價大漲3成！展現蜜月行情

停車場龍頭阜爾運通掛牌蜜月行情飆！盤中漲逾53%、來到202元

創為精密掛牌蜜月行情漲逾4成　投資人一張樂賺逾2萬元

連鎖藥局新兵佑全掛牌上櫃！秀蜜月行情　中籤者現賺2萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載