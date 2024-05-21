壓制畫面曝！20歲男犯後「大字」倒染血車廂 哭吼：為什麼要這樣
高雄一名20歲洪姓男子疑似精神有問題，昨天帶3把刀北上台中，今（21）日在台中捷運車廂揮砍傷人，恰巧時機為鄭捷案10週年，令各界議論紛紛；整起事件一共造成17歲呂姓少年、27歲許姓乘客還有洪男本人受傷，稍早警方制伏畫面也曝光，洪男一個人大字型癱倒在血跡斑斑的車廂內，警方將他帶往出口時，洪男一度情緒失控對著警方哭吼「你為什麼要這樣？」
記者孫唯容／綜合報導
今天中午11時許，一名身穿棕色外套、戴口罩的男子突然在中捷列車上亮刀朝乘客揮砍，並與另外一人扭打，被攻擊男子臉部有流血逃跑，不過持刀男子仍「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，後續同車廂的民眾齊心用雨傘、擒抱等方式阻止洪姓男子，最終把他逼到車窗前壓制，才沒有釀成更嚴重的傷亡。
大批警力後續趕抵現場，根據畫面車廂內一片狼籍，鮮血遍佈走道，只見洪男「大字形」躺在地上，露出肚子、精神疑似恍惚，由於他有自傷、傷人之虞，緊急對他上銬實施管束，將洪男帶往出口時，他突然情緒失控大吼，「我會坐！我會坐！」，並大聲哭號「你為什麼要這樣？」後續洪男戒護送醫，犯案動機仍待釐清。
目前警方在事發地台中捷運市府站拉起封鎖線調查，警方在現場除了發現1把菜刀，還發現兩把水果刀，而洪男與2名被害人街互不相識，洪男原本就讀高雄某醫專護理科，曾在醫院實習不明原因暫停。