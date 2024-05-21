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總統宣告進軍太空產業 「企業號」首發團超前佈署考察

▲《企業號》 首發團成員都是業界頂尖，包括勤誠興業陳美琪董事長（右5）等人。（圖／博森國際文教提供）
▲《企業號》 首發團成員都是業界頂尖，包括勤誠興業陳美琪董事長（右5）等人。（圖／博森國際文教提供）

記者金武鳯/台中報導

由美國休士頓「iVicon Space」、「HASSE休斯頓太空與科學教育協會，與台灣合作夥伴「博森國際文教」，獨家企劃的2024休士頓太空產學考察團「iVicon Bosen企業號」，日前以首發團之姿前進美國休士頓太空基地，深入NASA 詹森太空中心，了解阿提米斯計畫，期盼藉由考察將深耕太空產業的資源，貢獻台灣企業家們，為台灣企業帶來世界級的技術創新與商業合作機會。

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參與「iVicon Bosen企業號」考察團的包含，團長勤誠興業董事長陳美琪、全漢企業董事長鄭雅仁、四維創新材料董事長楊慧玲、凌嘉科技陳威全、英茂資訊陳威志、豐藝電子策略長陳少翎、速訊數位整合鄭傑仁、博森國際文教執行長許婷怡等業界精英名流。


▲「企業號」首發團前進美國休士頓太空基地，深入NASA 詹森太空中心，了解阿提米斯計畫，（圖／博森國際文教提供）
▲「企業號」首發團前進美國休士頓太空基地，深入NASA 詹森太空中心，了解阿提米斯計畫，（圖／博森國際文教提供）
中華民國第16屆總統賴清德，在520就職演說上表示，將大力推動台灣的發展，而其中一個方向便是「競逐太空、探索海洋」，誓言要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。

而事實上，「iVicon Space」、「HASSE」早在20多年前，就已相中太空產業的無限潛力，針對與航空太空機構的合作項目，多年來持續協助各類企業組織、商業計劃及國家計劃推動科技創新與科研活動、培訓人才，實踐太空教育與經濟活動，並推廣台灣與太空產業的連結。

今年「iVicon Space」、「HASSE」特別組織台灣產業鏈中有重要代表性的上市企業，包含伺服器機殼、膠帶材料創新、電源系統、顯示及晶片解決方案、半導體製程設備及水處理等領域，進行企業串連，並組成「iVicon Bosen企業號」首發團，於5月10日前往休士頓，展開為期九天的高層次訪問。


此行，企業界代表在參訪過程中，除獲得NASA 內部知識、NASA 外部資源，同時也為企業鏈結休士頓在地資源，促成台美政商合作，發展潛在政商網絡、商業太空經濟、產學方面的合作機會，更將對接與產學合作之新創公司、私人太空公司合作供應鏈，進行太空產業know-how 和技術的買賣。

其次，首發團還特別安排太空人暨休士頓企業家焦立中博士，美國外交領事，銀行家李蔚華董事長等熱情接待VIP企業家們，並深入NASA 詹森太空中心，實際了解阿提米斯（Artemis）計畫，及僅針對特定人士開放的中性浮力訓練中心、NASA太空站控制中心；並參觀星艦（SpaceX）發射基地，同時到當地各私人太空公司進行參訪，萊斯大學（Rice University）新創中心Lilie Lab 的負責人也親自接待，依據各企業想了解及投資的領域，進一步規劃後續合作。



勤誠興業董事長、同時也擔任本次「iVicon Bosen企業號」首發團團長的陳美琪指出，本次特別邀請數名頂尖台灣企業家前去休士頓參訪考察，實際從太空產業中看到新興的趨勢及發展，之後也將持續探索全新的商業模式和技術創新，為企業和全球的合作關係上取得重要進展，進而從地表到太空之未來市場，占據有利優勢和地位！




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