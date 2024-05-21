名家論壇》黎榮章／三黨總召聲量分析　柯建銘不再有絕對話語權

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三位黨團總召站在政治風口浪尖，往往被放大檢驗，例如傅崐萁開議後率藍委團訪中，被綠營大力抨擊；黃國昌在新立院動向，也被執政黨痛批「傅隨組織」、「小白變小藍」，柯建銘更因失言被在野黨批不適任、泯滅人性，因此三人的網路好感度都非常低，傅崐萁0.28、黃國昌0.24、柯建銘0.21，顯然都飽受批評。
而這三位在第一線衝鋒陷陣的總召，有沒有自家人在背後力挺？分析各黨同溫層臉書粉專上，提到各自黨團總召的貼文，大數據顯示，柯建銘雖在同溫層中被大量提及，但相關貼文引起的討論互動很少，平均每則只有109次互動，反觀有關傅崐萁和黃國昌相關的貼文，在各自同溫層中互動極高，平均貼文互動數分別是734次、229次，朝野陣營支持者的動能差距明顯。
經過8年完全執政後，人民收回了對民進黨毫不保留的授權，讓綠營在國會備受在野制衡。而從民進黨近來的表現看來，其全黨上下，包括執黨鞭的柯建銘，都還在調適這個新的國會局勢，從新國會開始第一天的立法院長選舉，到近來的國會改革法案，孤立無盟友的民進黨，不再無往不利。柯建銘除透過記者會、朝野協商的機會痛陳「憲政危機」，尚無其他可施展招數，而傅崐萁、黃國昌帶領的國民黨和民眾黨則展現戰力，無論是提前在議場外徹夜排隊、推擠中擁護立法院長韓國瑜進場主持會議，都展現「人多好辦事」優勢。對於新國會局勢，恐怕民進黨、柯建銘要早日習慣、儘快找出因應之道，否則賴政府施政滿意度恐怕未過蜜月期就雪崩。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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