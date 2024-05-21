看完賴清德520演說嚇壞？學者直指「這關鍵」：出乎意料

名家論壇》黎榮章／三黨總召聲量分析　柯建銘不再有絕對話語權

▲近日立院攻防火爆，17日院會更上演了新國會首場全武行，三黨黨團總召聲量也出現劇烈震盪。（圖／擷取自臉書）
▲近日立院攻防火爆，17日院會更上演了新國會首場全武行，三黨黨團總召聲量也出現劇烈震盪。（圖／擷取自臉書）

文／黎榮章

20賴清德總統就職，近日立院攻防也越趨火爆，17日院會上演了新國會首場全武行，過去8年連續單獨過半的民進黨，這屆失去國會多數優勢，在藍白聯手抵制下顯得左支右絀，對議程的主導能量也大不如昔。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察立法院綠、藍、白三個黨團總召這會期以來的網路聲量，民眾黨團總召黃國昌這段期間的總聲量最高，有71.9萬則，國民黨團總召傅崐萁33.9萬則居次，民進黨團總召柯建銘25.4萬則墊底。民眾黨團雖是立院小黨，但黃國昌聲量明顯輾壓其他兩大黨鞭。傅崐萁、黃國昌、柯建銘三人近期的聲量高峰依序是，4月14日國民黨立委徐巧芯因遭捲入大姑洗錢風波，哭倒傅崐萁懷，4月24日范雲批民眾黨到場不投票，黃國昌咆哮「我有欠妳喔？」，和5月6日柯建銘為了花蓮地震「老天有眼」說法道歉。柯建銘平時聲量不高，但一失言討論度立刻衝高、遭在野黨大力反撲，顯示民進黨在立院確實處於逆風狀態。

▲立法院三黨黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌的網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲立法院三黨黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌的網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
三位黨團總召站在政治風口浪尖，往往被放大檢驗，例如傅崐萁開議後率藍委團訪中，被綠營大力抨擊；黃國昌在新立院動向，也被執政黨痛批「傅隨組織」、「小白變小藍」，柯建銘更因失言被在野黨批不適任、泯滅人性，因此三人的網路好感度都非常低，傅崐萁0.28、黃國昌0.24、柯建銘0.21，顯然都飽受批評。

▲立法院三黨黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
▲立法院三黨黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
而這三位在第一線衝鋒陷陣的總召，有沒有自家人在背後力挺？分析各黨同溫層臉書粉專上，提到各自黨團總召的貼文，大數據顯示，柯建銘雖在同溫層中被大量提及，但相關貼文引起的討論互動很少，平均每則只有109次互動，反觀有關傅崐萁和黃國昌相關的貼文，在各自同溫層中互動極高，平均貼文互動數分別是734次、229次，朝野陣營支持者的動能差距明顯。

▲立法院三黨黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌於各黨同溫層臉書粉專力挺程度。（圖／QuickseeK提供）
▲立法院三黨黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌於各黨同溫層臉書粉專力挺程度。（圖／QuickseeK提供）
經過8年完全執政後，人民收回了對民進黨毫不保留的授權，讓綠營在國會備受在野制衡。而從民進黨近來的表現看來，其全黨上下，包括執黨鞭的柯建銘，都還在調適這個新的國會局勢，從新國會開始第一天的立法院長選舉，到近來的國會改革法案，孤立無盟友的民進黨，不再無往不利。柯建銘除透過記者會、朝野協商的機會痛陳「憲政危機」，尚無其他可施展招數，而傅崐萁、黃國昌帶領的國民黨和民眾黨則展現戰力，無論是提前在議場外徹夜排隊、推擠中擁護立法院長韓國瑜進場主持會議，都展現「人多好辦事」優勢。對於新國會局勢，恐怕民進黨、柯建銘要早日習慣、儘快找出因應之道，否則賴政府施政滿意度恐怕未過蜜月期就雪崩。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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