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金融、電子權值股走低！台股跌34點、失5日線　機器人概念股續飆

▲台北股市昨（20）日驚險收紅，多頭氣勢沒有延續到今（21）日，終場下跌34.88點或0.16%，收在21236.75點，日K連4黑、並失守5日線。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市昨（20）日驚險收紅，多頭氣勢沒有延續到今（21）日，終場下跌34.88點或0.16%，收在21236.75點，日K連4黑、並失守5日線。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市昨（20）日驚險收紅，多頭氣勢沒有延續到今（21）日，早盤開低後、一度翻紅，最高來到21307.08點，不過在權值股以及金融股走低的拖累下，大盤再度翻黑，最低下跌140點、來到21131.62點，隨後在台積電翻紅的激勵下，跌點收斂，終場下跌34.88點或0.16%，收在21236.75點，日K連4黑、並失守5日線，成交量為3731.02億元。

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大盤走低之際，不過輪動到中小型股點火，在AI概念股的點火下，櫃買指數終場上漲0.13點或0.05%，收在251.27點，成交量為984.48億元。今日個股成交量排行榜前五名為：燿華、長榮航、聯電、華航、佳能；個股成交值排行榜前五名為：台積電、所羅門、長榮、鴻海、燿華。

資金開始回流到電子股，電子成交比重再度回升到6成以上，來到62%。權值股跌多漲少，權王台積電表現最為強勁，早盤成功翻紅，終場收在最高點，上漲6元、來到841元，貢獻大盤指數有48點；鴻海早盤震盪，不過盤中跌幅擴大，終場下跌1.5元或0.9%，收在166元，日K連4黑，壓抑大盤指數就有6點；聯發科也同樣走低，終場下跌15元、收在1175元，剛好守住5日線，壓抑大盤指數也有6點。

而今日拖累大盤走低的族群有金融股以及營建股。金融類股指數昨日創下收盤新高後，今日下跌1.34%。京城銀下跌超過半根跌停，永豐金下跌逾3%，中信金下跌逾2%，第一金、玉山金、開發金、國票金、台產、王道銀行、華南金等等下跌超過1%。

營建股今日跌得最重，類股指數下跌2.3%，位居跌幅排行榜冠軍，鼎固-K下跌逾8%，新美齊下跌逾6%，長虹下跌逾5%，國產、華固、鄉林下跌逾4%，國揚、欣陸下跌逾3%。

不過今日還是有走強的族群，就是機器人概念股，市場期待輝達財報以及法說會消息，因此資金先行卡位相關各股，昆盈、盟立、所羅門、廣運亮燈漲停，其中所羅門今日再爆出7.4萬張的量，尾盤強勢攻上漲停價151.5元，再創歷史新天價。廣明上漲逾8%，大拓-KY、凌華也上漲逾5%。

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