金融、電子權值股走低！台股跌34點、失5日線　機器人概念股續飆

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資金開始回流到電子股，電子成交比重再度回升到6成以上，來到62%。權值股跌多漲少，權王台積電表現最為強勁，早盤成功翻紅，終場收在最高點，上漲6元、來到841元，貢獻大盤指數有48點；鴻海早盤震盪，不過盤中跌幅擴大，終場下跌1.5元或0.9%，收在166元，日K連4黑，壓抑大盤指數就有6點；聯發科也同樣走低，終場下跌15元、收在1175元，剛好守住5日線，壓抑大盤指數也有6點。
而今日拖累大盤走低的族群有金融股以及營建股。金融類股指數昨日創下收盤新高後，今日下跌1.34%。京城銀下跌超過半根跌停，永豐金下跌逾3%，中信金下跌逾2%，第一金、玉山金、開發金、國票金、台產、王道銀行、華南金等等下跌超過1%。
營建股今日跌得最重，類股指數下跌2.3%，位居跌幅排行榜冠軍，鼎固-K下跌逾8%，新美齊下跌逾6%，長虹下跌逾5%，國產、華固、鄉林下跌逾4%，國揚、欣陸下跌逾3%。
不過今日還是有走強的族群，就是機器人概念股，市場期待輝達財報以及法說會消息，因此資金先行卡位相關各股，昆盈、盟立、所羅門、廣運亮燈漲停，其中所羅門今日再爆出7.4萬張的量，尾盤強勢攻上漲停價151.5元，再創歷史新天價。廣明上漲逾8%，大拓-KY、凌華也上漲逾5%。