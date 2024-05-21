警局長：嫌犯上車不久就攻擊乘客 中捷砍人案遭質疑求救鈴無效
台中市捷運車廂今天發生男子持刀砍人事件，警察局長李文章證實，嫌犯從水安宮站上車不久，便開始攻擊隨機旅客，在下一站市府站被補。目擊民眾指有人按緊急求救鈴卻無效，質疑系統故障。中捷董事長顏邦傑表示，民眾按了求救鈴就離開，行控中心接聽後有看到緊急對講機前的畫面，呼叫對方卻沒有回應。
記者顏幸如／台中報導
中捷去年5月發生一死13傷的工地吊臂掉落公安事故，民進黨台中市議員黃守達等人今（21）日上午質詢時，批評中捷為了省錢，事後發生一年後在完全沒有公告、也沒提出其他改善計劃下，就逐步撤除隨車人員，不料近午就發生車廂內濺血事件。
國民黨市議員黃馨慧、朱元宏下午質詢時，指中午有媒體報導在凶案發生時，民眾按下車廂內緊急求救鈴，卻發現沒有效，目擊者質疑求救鈴根本裝飾用。朱元宏說，民眾說第一次完全無效、第二次亮紅燈卻沒人接電話。中捷董事長顏邦傑表示，自己接到行控中心回報，表示民眾按下緊急求救鈴後，並沒留在求救鈴前面，「行控中心接聽後，可以看到緊急對講機前畫面，呼叫按鈴者卻沒有回應」。
警察局長李文章則表示，嫌犯從水安宮站上車不久，便開始攻擊隨機旅客，在下一站市府站被捕。警方已接獲市長盧秀燕指示，即日起加強勤務、提高捷運的見警率。黃馨慧詢問此案是否為隨機殺人事件，他不願證實，表示要再調查。