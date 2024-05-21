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前NBA裁判狠批勇士Paul擅長「塑造形象」！直言：遇過最混蛋的人

▲前NBA裁判Bill Spooner在受訪時，狠批勇士球星Chris Paul，直言他是32年生涯遇過最「混蛋」的人。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NBA裁判Bill Spooner在受訪時，狠批勇士球星Chris Paul，直言他是32年生涯遇過最「混蛋」的人。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

金州勇士替補控衛「CP3」Chris Paul今年剛滿39歲，過去在季後賽和裁判Scott Foster的恩怨不斷，甚至出現所謂的季後賽魔咒。不過近日另一位前NBA裁判Bill Spooner出面為Scott Foster發聲，他在媒體採訪中直指，Chris Paul很擅長「塑造形象」，並且是他32年職業生涯中遇過最混蛋的球員。

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Paul季後賽魔咒　聯盟著名冤家

Chris Paul和裁判Scott Foster的恩怨糾葛長達數年，一度在季後賽中連續輸下13場由Scott Foster所執法的比賽，直到去年才在太陽季後賽首輪的比賽中破解魔咒。然而，在去年11月的比賽中，轉戰勇士的Chris Paul遭到Scott Foster快速的驅逐出場，再次引爆兩人的爭議話題。

近日在美國媒體《The Athletic》的報導中，曾在NBA執法32年的前裁判Bill Spooner受訪表示：「我總是被問到：『誰是硬漢？誰是壞人？』我會告訴他們，Chris Paul是我在聯盟32年生涯中，遇到最大的混蛋之一。」Bill Spooner接著說到：「他們都會說：『他看起來是個好人』，而我則會告訴他們Chris Paul是個厲害的形象塑造者。」

Spooner稱讚Foster　Green也持不同看法

另外，Bill Spooner說道：「每個時代都有人人討厭的裁判，但這些裁判往往都是能夠主持大型比賽的人，就像Foster一樣，我認為他是一個非常好的裁判。」

值得一提的是，美國電視台《CBS》在報導中指出，Chris Paul在勇士的隊友「嘴綠」Draymond Green曾公開表態，表示自己最喜歡的裁判之一就是Scott Foster，雖然這對大多數人來說可能很奇怪，但他認為Scott Foster執法時劃定了很明確的界線，讓他知道自己在比賽中該如何應對。

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