中捷爆砍人案！醫點名3大創傷高危群：就醫不可恥

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葉啟斌指出，這些民眾可能連平常生活都會被影響，極力逃避當時產生的意外，像是避免出門、搭車、搭捷運，或是因為犯嫌為男性，就因此避免接觸男性，進而影響到平日生活，對於接觸的人麻木，或是不太能夠真正感受外界，如果旁人想協助，葉啟斌提醒，不要勉強他們，若他真的不能坐捷運、騎車，就選擇其他交通方式等等。
葉啟斌也提到，由於人體有保護機制，有些人會在事發2到4週後，開始出現過度驚恐等狀況，譬如聽到電話鈴響就跳起來，或是聽到一些事情就會心跳加速、心悸，也有些人可能會不停做惡夢，無法安穩睡眠，如果無法分散注意力、轉移注意力，或是一直陷入事件，可能就會產生創傷壓力症候群，覺得自己很孤單、沒用，對未來不抱任何希望，若這樣的狀況持續到1個月，就要尋找專業人士協助。
葉啟斌進一步解釋，在急性期，不應叫這些受衝擊的民眾專心，他們專心不了，反而還會造成壓力，旁人能做的事情就是了解、支持、傾聽，去疏通他們情緒，能讓他們說出來事情發生，事後的難過、挫折、驚恐等，讓他在第一時間找到能夠信任的人宣洩情緒，不用擔心被笑話或是謠傳而只能悶在心中。
葉啟斌也強調，現今人們遇到意外的事情真的太多了，這些意外並不是我們所預期遇到的，也不是我們做錯什麼事情或是哪裡不好，錯誤是加害者所犯，不要去承擔這種罪惡感，就醫也未必就要吃藥，醫師會先評估，民眾處於創傷後的急性期或是症候群等階段，每一階段都有不同的處理方式，「讓別人幫忙並不可恥，切忌不要忌諱就醫」，希望社會氛圍也是充滿包容與支持，讓他們願意說出受到的挫折與創傷，不用壓力情緒的受傷自己承擔。
現今社會網路發達，資訊傳播快速，社群上已流傳許多案發影片、資訊。葉啟斌指出，若過去有類似創傷經驗，可能容易被勾起，這也代表過去受的傷其實沒有癒合，這類人應該少看或是盡量不要看，並尋求適合的對象評估介入或是傾吐，第二是本身為精神官能症、自律神經失調患者或是容易緊張焦慮或敏感的人，也可能因為這些事件讓舊疾復發、憂鬱焦慮惡化，建議需要就醫，第三則是一般大眾，未必經歷過，但看完事件可能會留下難以末滅的陰影，這類易感受型的民眾建議不要再接觸相關畫面聲音。
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