鄭捷案10周年！中捷傳持刀砍人 游淑慧：民進黨廢死成變相縱容
高雄一名20歲洪姓男子疑似精神有問題，昨天帶3把刀北上台中，今（21）日在台中捷運車廂揮砍傷人，恰巧時機為鄭捷案10週年。對此，台北市議員游淑慧表示，10年前的鄭捷有死刑可以制裁，10年後的今天，「如果民進黨政府真的廢死了，這些模仿惡行者，是不是反而成為幸運兒？是不是反而變成變相縱容？」
記者呂炯昌／台北報導
游淑慧表示，選在今天，感覺有模仿的意味。當年發生鄭捷事件時，她在北市府觀傳局服務，當天正在開會中，突然有記者說捷運發生隨機殺人事件。一開始，她還愣住確認消息的真偽，畢竟治安還算好台灣從未發生過，等消息陸續傳回釐清後，情況比想像的更嚴重，市長郝龍斌馬上前往市警局了解和公布資訊。
游淑慧表示，那一段時間之後，除了社會震驚和恐懼外，捷運站人員和警力也繃緊神經。她記得還有幾起放模仿假訊息的零星個案。捷運公車高鐵火車，如何在兼顧乘客權利和安全下，盡量不讓乘客攜帶危險物品進入，一直都是個難題。沒辦法比照飛機進行乘機前的安檢、禁止危險物品，也沒辦法在每廂列車配備警力，所幸這次有乘客一起合力壓制嫌犯。
游淑慧說，10年前的鄭捷有死刑可以制裁，10年後的今天，如果民進黨政府真的廢死了，「這些模仿惡行者，是不是反而成為幸運兒？是不是反而變成變相縱容？覺得不需跟民意妥協的大法官們，那我們要跟犯罪妥協嗎？」