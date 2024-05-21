杯葛新招！民進黨高喊「不討論就散會」 狂提散會動議又被否決
立法院今（21）日繼續審查國會改革相關法案，經過休息後下午2時30分再度開始開會，沒想到民進黨使出杯葛新招，提出「散會動議」，在場綠委高喊「不討論，就散會」，最終仍因為贊成人數未過半作罷，民進黨立委更在現場喊話民眾黨團總召黃國昌，「黃國昌！外面4千人外找！」，之後就繼續表決國會改革法案。
記者林怡昕／台北報導
立法院院會今天續審國會改革相關法案，經過上午表決程序後，立法院長韓國瑜約12時許宣布休息，直到2時時30分才又開始開會，會議才剛開始，朝野立委就因為舉看板爆發口語衝突，最終民進黨立委成功坐上議事桌，高舉嘲諷黃國昌的「傅隨組織」手板，以及嘲諷韓國瑜的「民主殺手國家罪人」手板。
之後民進黨團更提出「散會動議」、「點名表決」，綠委在現場高喊「不討論，就散會」，要求要清點人數，藍委則高喊「要開會，要改革」反制，最終，因為民進黨贊成人數未過半作罷。
隨後莊瑞雄發言時痛批，國民黨這個哪叫要開會，「這叫做要表決」，當年審查國民法官法耗時十三天兩夜，讓國民黨講到飽、講到滿，「今天國民黨從早上到現在，哪次要開會，國民黨根本不想要討論，只是想要表決，對民眾黨感到遺憾，既然要開會為什麼不討論？」隨後綠委更再次高喊「反黑箱，退回重審」。
對於國民黨團提出停止討論，民進黨立委王定宇更在現場痛批，「連討論都不讓人家討論？為什麼沒收登記發言？有多少從市議員上來是這樣幹的嗎？」遭現場藍委痛批「你們以前就是這樣」，之後就繼續表決國會改革法案。