黃金價格居高不下！黃金存摺每公克來到新台幣2523元、守穩2500元
金價持續走高，想要買金飾的人現在還可以下手嗎？由於美國降息預期、中國刺激措施、以及地緣政治因素等等，推動金價再度走高，今（21）日在亞洲交易時段，黃金現貨價格來到每盎司2419.31美元，雖然稍稍下降，不過還是突破2400美元，處於高檔區間。有銀樓業者試算，購買「二兩」黃金套組，現在的價錢要比前三個月還要多出新台幣3萬多元。
記者陳郁柔／台北報導
美國降息預期、中國刺激措施、以及地緣政治因素等等，推動金價再度走高，6月交割的紐約黃金期貨價格昨日上漲0.9%，收在每盎司2438.5美元，續創收盤歷史新高，現貨黃金上漲0.9%、收在每盎司2435.96美元。而在亞洲交易時段，黃金現貨價格來到每盎司2419.31美元，雖然稍稍下降，不過還是突破2400美元，處於高檔區間。
而台銀的黃金存摺價格也跟著水漲船高，昨日每公克來到新台幣2542元、再創歷史新高，今日則是每公克為2523元，站上2500元關卡。在台灣銀樓黃金價格也隨著走高，昨日每錢來到新台幣9600元，再創歷史新高，今日每錢則是來到9570元，持續朝著萬元邁進。
有銀樓業者試算，以2月20日飾金價格每錢為新台幣8060元，到了5月20日每錢衝上9780元，短短3個月內、價格上漲21%，每兩黃金價格就有17200元的差距。如果要買結婚常使用的「二兩套組」，提前三個月買、就能省下將近3萬5千元。
對於金價走勢，臺銀指出，上週美國4月CPI呈現通膨回落趨勢，並且各樣數據顯示出經濟前景轉弱，美元指數走勢也因此弱化，推動金價大漲站上每盎司2400美元，本週仍維持高檔。臺銀指出，中東地緣政治風險未緩解，本周觀察美國經濟數據及美國聯準會官員對降息態度，若短線能守穩2400美元整數，金價有機會續創歷史新高。