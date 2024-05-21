李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

張育成無奈再遇傷勢！返台選秀可能性上升　報名截止還剩下一個月

▲旅美好手張育成無奈再遇傷勢，返台選秀可能性上升，報名截止還剩下一個月。（圖／NOWnews資料照）
▲旅美好手張育成無奈再遇傷勢，返台選秀可能性上升，報名截止還剩下一個月。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

張育成無奈再遇傷勢！目前旅美的台灣好手「國防部長」張育成，在20日出賽守備時，和隊友相撞提前退場，今（21）日透過社群媒體公布，MRI檢查結果出爐，僅是較為輕微的撕裂傷，不過仍需要時間進行復健治療。事實上，張育成這段時間在3Ａ留下不俗表現，打擊率也將近3成，但頻繁遇傷也讓本季升上大聯盟的難度提高，更讓不少球迷再度關心他是否有可能返台參與季中選秀，而目前距離報名截止的6月20日中午12點，恰巧還剩下1個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
決心再戰大聯盟　頻繁遭遇傷勢

張育成在去年大聯盟賽季後返台，就曾經表示不排除回台打球，甚至也陸續和中職球團高曾碰面，不過最終仍在今年2月接受坦帕灣光芒的月薪3.6萬美元（約合116萬新台幣）小聯盟合約。

然而，回歸美職後先是在春訓時拉傷左腹斜肌休息將近2個月後才歸隊，隨後在光芒3A出賽14場，總共41個打數中敲出12支安打，包含2支全壘打，打擊率也來到不錯的2成93。

不過近日再度在守備時，不幸和隊友相撞，造成右肩不適，雖然檢查結果為輕微撕裂傷，以及背部瘀青，只要透過復健治療就能自行修復，不過上場的機會也可能同樣受到影響。

富邦釋出善意　有意狀元選下

根據《NOWnews今日新聞》過往的報導指出，握有本季季中選秀狀元籤的富邦悍將球團，其實曾在春訓階段和張育成溝通過，領隊林華韋當時也透露張育成「留在台灣機會很大」，不過可能卡在薪資和合約條件上，最後雙方並沒有達到共識。

據了解，當時富邦曾開價約200萬的金額，不過因為張育成尋求的是一份長約，以及他跟家人的關係等，暫時他還是選擇到海外闖一闖，不過也不排除日後回到中職發展。今年中職選秀會在6月28日舉行，而報名截止日則為6月20日中午12點，張育成若突然回心轉意，仍然還有時間投出選秀的報名申請。

然而，以實際面來考量，光芒目前在大聯盟的主戰游擊手Jose Caballero，出賽43場，打擊率2成57，並且也只有2發全壘打，守備率9成57也不算優異。最大的特點，在於他極快的腳程，本季已跑出17次盜壘，位居全聯盟第3位。若張育成能盡快從傷勢中復原，維持先前的的打擊手感，被拉上大聯盟作為輪替球員使用，也並非沒有可能。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

張育成MRI結果出爐！確定是「輕微撕裂」　復健治療等待自行修復

影／張育成守備時與隊友相撞！疑似右肩受傷　將接受核磁共振檢查

林振瑋控球回穩飆161公里火球！6局無失分　張育成、李灝宇皆敲安

影／張育成敲本季第2支全壘打！3安猛打賞+盜壘　棒子太燙遭敬遠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生