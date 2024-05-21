張育成無奈再遇傷勢！返台選秀可能性上升　報名截止還剩下一個月

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張育成在去年大聯盟賽季後返台，就曾經表示不排除回台打球，甚至也陸續和中職球團高曾碰面，不過最終仍在今年2月接受坦帕灣光芒的月薪3.6萬美元（約合116萬新台幣）小聯盟合約。
然而，回歸美職後先是在春訓時拉傷左腹斜肌，休息將近2個月後才歸隊，隨後在光芒3A出賽14場，總共41個打數中敲出12支安打，包含2支全壘打，打擊率也來到不錯的2成93。
不過近日再度在守備時，不幸和隊友相撞，造成右肩不適，雖然檢查結果為輕微撕裂傷，以及背部瘀青，只要透過復健治療就能自行修復，不過上場的機會也可能同樣受到影響。
富邦釋出善意 有意狀元選下
根據《NOWnews今日新聞》過往的報導指出，握有本季季中選秀狀元籤的富邦悍將球團，其實曾在春訓階段和張育成溝通過，領隊林華韋當時也透露張育成「留在台灣機會很大」，不過可能卡在薪資和合約條件上，最後雙方並沒有達到共識。
據了解，當時富邦曾開價約200萬的金額，不過因為張育成尋求的是一份長約，以及他跟家人的關係等，暫時他還是選擇到海外闖一闖，不過也不排除日後回到中職發展。今年中職選秀會在6月28日舉行，而報名截止日則為6月20日中午12點，張育成若突然回心轉意，仍然還有時間投出選秀的報名申請。
然而，以實際面來考量，光芒目前在大聯盟的主戰游擊手Jose Caballero，出賽43場，打擊率2成57，並且也只有2發全壘打，守備率9成57也不算優異。最大的特點，在於他極快的腳程，本季已跑出17次盜壘，位居全聯盟第3位。若張育成能盡快從傷勢中復原，維持先前的的打擊手感，被拉上大聯盟作為輪替球員使用，也並非沒有可能。
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