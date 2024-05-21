AKIRA爆參加《披荊斬棘4》！驚傳可能見到「林志玲前男友言承旭」
台灣名模林志玲深受中國人喜愛，常受邀出席當地活動，她的老公AKIRA（黑澤良平）傳出要跟隨老婆腳步進軍中國，今（21）日AKIRA甚至出現在男團真人秀《披荊斬棘4》（披荊斬棘的哥哥）參演名單上；因為《披荊斬棘》以往都會找前幾季的學長助陣，外界猜測第一季成員、也就是林志玲的前男友言承旭有望出席，AKIRA跟言承旭是否同台備受關注。
記者陳雅蘭／綜合報導
《披荊斬棘4》將於5月28日開錄，今天微博流出參加名單，台灣參賽者包含劉畊宏、蔡旻佑、鳳小岳、韋禮安，日本參加者則為MIYAVI（石原崇雅）、AKIRA（黑澤良平）。《NOWnews今日新聞》求證AKIRA經紀人，截稿前電話未接、訊息未讀。
事實上，《披荊斬棘》過去會邀請前季的學長助陣，參加者也會邀請好友合作表演，莫文蔚在第一季就曾助陣言承旭；王心凌在第三季也以「獻聲」的方式助攻張棟樑表演《微笑PASTA》的片尾曲〈北極星的眼淚〉。
因為《披荊斬棘》總是會有意想不到的驚喜環節，身為「第一季的學長」言承旭或許有望現身，AKIRA的太太林志玲合體老公表演的機率，也是不無可能。究竟林志玲的舊愛、新歡是否同台，也已令觀眾討論不斷。
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