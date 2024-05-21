美國進口「紅櫻桃」檢出禁用農藥 逾2000公斤全數退運、銷毀
衛福部食藥署今（21）日公布最新邊境檢驗不符合食品名單，有三批美國「紅櫻桃」遭檢出農藥殘留量超標，總計超過2千公斤全數退運或銷毀；從中國大陸出口的「冷凍蝦蛄」檢出重金屬鎘0.8mg/kg，總計100公斤全數退運或銷毀，以及同樣從中國大陸出口的「冷凍黑皮刀」刀檢出重金屬甲基汞0.6mg/kg，總計1,417公斤全數退運或銷毀。
記者林莞茜／綜合報導
衛福部食藥署今（21）日公布邊境查驗不合格產品，不符合規定食品，均依規定退運或銷毀，由「亞尼士國際股份有限公司」、「利佳貿易有限公司」、「佳和鮮果貿易股份有限公司」從美國進口的紅櫻桃，分別檢出農藥「滅芬座」0.17ppm、0.06ppm、0.05ppm，食藥署將2000公斤全數退運或銷毀。
而由「繹天有限公司」從中國大陸進口的冷凍蝦蛄，檢出重金屬鎘0.8mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類的可食肌肉（包括附肢肌肉）限量為0.5mg/kg，因此100公斤全數退運或銷毀。
另同為大陸進口的「冷凍黑皮刀」，進口商為「福寶水產有限公司」經檢出重金屬甲基汞0.6mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，甲基汞（其他魚類）限量為0.5mg/kg，食藥署將1417公斤全數退運或銷毀。