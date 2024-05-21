變裝皇后妮妃雅「持太陽花」現身立院外！親聲援：台灣是我的國家
立法院院會今（21）日繼續處理國民黨和民眾黨提的國會改革相關法案。今日台灣經濟民主、台灣公民陣線、公督盟等40多個民團今到立法院外抗議，怒喊「我藐視沒收民主的國會！」而剛拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅也將於今晚現身立法院門口聲援。
記者莊蕙如／台北報導
由台灣民主連合主辦，台灣基進、台灣獨立建國聯盟、小歐盟、公投盟、社民黨、時代力量、新北市青年公共事務協會、綠黨、地球公民基金等40多個團體，今早到青島東路和中山南路口針對藍白提國會擴權法案進行抗議。
現場聚集近千人，高喊「韓國瑜下台」、「黃國昌下台」、「沒有討論不是民主」、「我藐視沒收民主的國會」等口號。
而變裝皇后妮妃雅也十分關注台灣民主發展，他表示17日見到國會衝突後，便決定要在21日前往立法院聲援民間團體。
今日抗議妮妃雅也現身抗議現場，一身黃色的華麗裝扮，脖子上還綁著寫「台灣是我的國家」的絲帶，一同與民眾捍衛民主。
妮妃雅上台時手持太陽花，她表示，謝謝大家今天一起來捍衛民主，希望國會可以做出真正確的決定，尊重我們的民主程序。身為台灣人民我覺得應該要站出來。
妮妃雅也提到，自己在美國時並沒有感受到太多政治氛圍，但在台灣不一樣，政治就圍繞在我們身邊，希望民眾都可以一起站出來。