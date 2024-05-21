邊境牧羊犬「撞臉志村健」！600萬人見對比照驚呆：以為投胎轉世
日本喜劇天王「志村健」在圈內地位崇高，招牌表演角色「怪叔叔」、「瞳婆婆」也讓觀眾留下深刻印象，他卻在2020年3月感染新冠肺炎病逝，享壽70歲。然而近期志村健的名字再度衝上熱搜，原因竟是與一隻狗狗撞臉，吸引超過600萬網友朝聖驚呼「還以為志村健投胎轉世了。」
記者賴禹妡／綜合報導
近期日本網路熱搜突然出現「志村健」的名字，原來是因為一名飼主在社群平台X分享自家愛犬「Maro」的照片，竟意外撞臉喜劇泰斗志村健。只見4歲邊境牧羊犬「Maro」當時正慵懶地躺在地上，貌似被某件事吸引目光，而回過頭來目視遠方。
沒想到，Maro擁有烏黑的眉毛、低垂的雙眼以及臉上的黑、白毛髮，側臉居然和志村健的經典造型「傻瓜殿下」十分相似，兩者還被製作成對比照。照片曝光後，超過600萬網友前來朝聖，眾人紛紛留言驚呼「不能說很像，只能說一模一樣」、「志村健投胎轉世了嗎嗚嗚」、「明明是來看可愛的狗狗，為什麼我臉上有眼淚」。
志村健為日本知名諧星，他主持的節目《志村大爆笑》收視率極高，在台灣也同樣擁有高人氣，但志村健2020年3月在疫情期間感染新冠肺炎，並於3月29日深夜病逝，享壽70歲，讓大批粉絲相當不捨，至今仍有不少觀眾懷念志村健的獨特搞笑風格。