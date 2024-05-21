李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

打死不幫詹皇？Mitchell爆絕不會被送去湖人　美媒：騎士老闆不准

▲洛杉磯湖人季後希望能補強陣容，根據報導，克里夫蘭騎士明星後衛Donovan Mitchell是他們鎖定的目標之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人季後希望能補強陣容，根據報導，克里夫蘭騎士明星後衛Donovan Mitchell是他們鎖定的目標之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人季後希望能補強陣容，根據報導，克里夫蘭騎士明星後衛Donovan Mitchell是他們鎖定的目標之一。不過根據 《The Athletic》記者Sam Amico透露的訊息，騎士老闆Dan Gilbert不太可能交易他去湖人幫助LeBron James。

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Mitchell本季季後賽發揮出色，不過騎士最終沒有闖過次輪，球隊季後可能會選擇做出一些改變，據傳Mitchell和Darius Garland他們只會「二選一」，另一人賣掉來換取籌碼。

Mitchell很搶手　多隊嘗試交易

Mitchell的合約裡沒有禁止交易條款，如果他決定不和騎士續約，騎士球團可能會因為害怕在2025年失去他而選擇交易他，若如此情況發生，那湖人、熱火、籃網、鵜鶘、火箭和灰熊預計會嘗試交易得到他。

騎士老闆Dan Gilbert和總管Koby Altma希望能在涉及Mitchell的交易中尋找豐厚的回報，包括多個選秀權和1、2名有明星潛力的年輕球員。根據消息人士稱，他們就希望能從熱火那裏得到Tyler Herro和 Jaime Jaquez Jr.。

去湖人難？騎士老闆不想幫助詹皇

不過騎士將Mitchell交易去湖人「資助」LeBron James的可能性不高，Mathur表示雖然詹皇和Dan Gilbert之間的關係雖然已經有所緩和、不像2010年時那麼惡劣，但Gilbert將確保Mitchell被交易到湖人」這件事不會發生。

2010年James做出「決定」加盟邁阿密熱火，這不僅讓他身負惡名，而且不被內部所諒解。雖然他在2016年幫助球隊奪得隊史首冠，但以報導內容來看，心結似乎並沒有完全解開。

▲LeBron James下季是否還會留在湖人，成為討論的話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dan Gilbert不太可能會把Mitchell交易到湖人，主要是不希望幫助LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
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