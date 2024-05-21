打死不幫詹皇？Mitchell爆絕不會被送去湖人　美媒：騎士老闆不准

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Mitchell很搶手 多隊嘗試交易
Mitchell的合約裡沒有禁止交易條款，如果他決定不和騎士續約，騎士球團可能會因為害怕在2025年失去他而選擇交易他，若如此情況發生，那湖人、熱火、籃網、鵜鶘、火箭和灰熊預計會嘗試交易得到他。
騎士老闆Dan Gilbert和總管Koby Altma希望能在涉及Mitchell的交易中尋找豐厚的回報，包括多個選秀權和1、2名有明星潛力的年輕球員。根據消息人士稱，他們就希望能從熱火那裏得到Tyler Herro和 Jaime Jaquez Jr.。
去湖人難？騎士老闆不想幫助詹皇
不過騎士將Mitchell交易去湖人「資助」LeBron James的可能性不高，Mathur表示雖然詹皇和Dan Gilbert之間的關係雖然已經有所緩和、不像2010年時那麼惡劣，但Gilbert將確保「Mitchell被交易到湖人」這件事不會發生。
2010年James做出「決定」加盟邁阿密熱火，這不僅讓他身負惡名，而且不被內部所諒解。雖然他在2016年幫助球隊奪得隊史首冠，但以報導內容來看，心結似乎並沒有完全解開。
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