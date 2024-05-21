日本女偶像「私立惠比壽中學」7月6日來台開唱　門票5／24開賣！

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今年2月推出新專輯《indigo hour》的「私立惠比壽中學」，4月開始舉行巡演，除了日本國內15個場次，也確定相隔多年後再來台灣。真山麗花過去曾隨團訪台，對台灣留下深刻印象，她說：「終於要舉辦期盼已久的台北個唱了！台灣告訴了我音樂的樂趣可以超越語言且是世界共通的，真的非常開心能去開唱。只聽過EBICHU一首歌的朋友，或是一直都在等待我們的粉絲，我們將帶給大家最歡樂的時光！請一定要來看我們演唱會喔！」
同樣曾隨團來台的星名美怜，表示難忘滷肉飯，更自曝先前偷偷訪台旅行。她興奮表示：「去台灣印象最深刻的就是在九份的茶坊驚喜公布了要上《Music Station》的消息！其實我前陣子自己去台灣旅行時，也去了那個地方，喚起了當時的回憶呢！這次去玩買了茶和鳳梨酥，還有在迪化街的滷肉飯店吃了原味滷肉飯，真的超級好吃的！」
沒來過台灣的風見和香非常期待這次的台北站演出：「這是我們第一次帶著春季巡演到海外開唱，聽到這個消息時真的非常開心。這次不僅僅是演唱會，還有和粉絲們一起的旅行，希望能和FAMILY的大家一起在台灣創造很多美好的回憶，還有也想到當地吃道地的小籠包！」
「私立惠比壽中學」台北演唱會資訊：
演出日期：2024年7月6日（六）16：00開場、17：00開演
演出地點：Legacy Taipei（華山1914創意文化園區中-5A館）
演出票價：VIP 3600元 / 一般票1800元
開賣日期：2024年5月24日（五）12：00
售票系統：https://www.indievox.com/
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