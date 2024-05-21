總統賴清德喊「競逐太空、探索海洋」 昇達科漲停飆至250.5元
台北股市520行情只演一天，今（21）日終場下跌34.88點或0.16%，收在21236.75點，失守5日線。不過還是有520題材持續走高，其中總統賴清德打出「經濟日不落國」的稱號，指出將發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，台灣也要加入太空產業，因此激勵相關個股走高，其中昇達科更是攻上漲停，收在250.5元，再創歷史新高價。
記者陳郁柔／台北報導
總統賴清德在昨日就職演說上表示，台灣應站穩全球供應鏈關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，打造智慧永續新台灣，創造第2次經濟奇蹟，台灣絕對有能力成為「經濟日不落國」，讓台灣人民更富足。
此外，賴清德也提出「競逐太空，探索海洋」的口號，表示要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。
因此帶動今日低軌衛星相關個股活蹦亂跳，其中指標股之一的昇達科強勢攻上漲停價250.5元，再創歷史新天價，截至今日為止，昇達科5月已經上漲逾26%。其餘個股也有表現，耀登上漲逾7%，大眾控上漲3%，華通上漲逾2%，金寶、中磊、攸泰科技、同欣電、仲琦上漲逾1%。