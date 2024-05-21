AI霸主也曾落魄！黃仁勳創輝達一度快倒閉　全靠貴人1.6億及時雨

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根據《華爾街日報》報導，輝達會陷入如此困境，原因是第一個晶片的失敗。
黃仁勳和兩位朋友在1993年創立輝達當時，遊戲正從2D轉向3D圖像。SEGA當時為了應對競爭對手索尼（Sony）的PlayStation，開發了Dreamcast遊戲機。入交昭一郎找上黃仁勳，當時的黃仁勳沒有標誌性的皮夾克，也沒有滿場聽他談論晶片的粉絲，但入交昭一郎對黃仁勳的熱情與遠見留下深刻印象，「他有極強的自信心」。
輝達後續接下Dreamcast的GPU製造合約，但開發一年後，輝達發現他們的架構策略錯誤，而同時間微軟已發布了Windows95 direct3D應用標準，當時已經有許多公司在研發符合direct3D的晶片。
輝達面臨的困境是，如果完成了SEGA主機的合約，在技術上會落後其他公司，也不能將其套用在direct3D標準上；但如果沒有完成SEGA的合約，公司的資金將會用罄，無論如何輝達都將走向倒閉。
在公司處於崩潰邊緣時，黃仁勳決定向SEGA坦白，同時請求SEGA支付全部款項，令人意外的是，SEGA執行長同意了，提供給輝達500萬美元（約台幣1.6億元）的救命稻草。
據報導指出，雖然入交昭一郎沒有義務這麼做，但他還是提供了需要的資金，為輝達爭取了半年時間，輝達也把握機會，在1997年推出了拯救公司的突破性顯卡「RIVA 128」，更在1999年公司公開上市。
黃仁勳近日受訪時曾表示，「這是入交昭一郎的功勞，我當時也感到驚訝」；入交昭一郎對此則稱，「不知何故，我想讓輝達成功」。直到入交昭一郎離開公司後，他的最佳決定才得到回報，Sega以約1500萬美元的價格出售輝達股票。
報導指出，入交昭一郎是才華橫溢的工程師和魅力十足的高管，也是日本最受尊敬的商界領袖之一。目前入交昭一郎仍持續提供諮詢服務，即使與黃仁勳短暫合作，他永遠忘不了那段時光，並稱讚「輝達在我心目中的影響力相當大」。