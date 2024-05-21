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AI霸主也曾落魄！黃仁勳創輝達一度快倒閉　全靠貴人1.6億及時雨

▲黃仁勳曾透露，輝達在創業之初，曾面臨瀕臨倒閉的困境，但在日本企業SEGA一位高層提供資金紓困後，讓當時搖搖欲墜的輝達起死回生（圖／翻攝自輝達活動官網）
▲黃仁勳曾透露，輝達在創業之初，曾面臨瀕臨倒閉的困境，但在日本企業SEGA一位高層提供資金紓困後，讓當時搖搖欲墜的輝達起死回生（圖／翻攝自輝達活動官網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）市值已經衝破2兆美元，成為市值第三大的公司，僅次於蘋果及微軟。這也讓人很難想像，輝達在創業之初，曾面臨瀕臨倒閉的困境，但在日本企業世嘉（SEGA）一位高層提供資金紓困後，讓當時搖搖欲墜的輝達起死回生。

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在ＡＩ熱潮興起之下，帶動輝達股價狂飆，市值水漲船高，如今已經是僅次於微軟及蘋果的全球第3大公司。儘管事業蒸蒸日上，輝達執行長黃仁勳仍不忘公司創立初期瀕臨破產的困境以及當時提供資金援助的時任日本遊戲大廠SEGA社長入交昭一郎（Shoichiro Irimajiri）。

根據《華爾街日報》報導，輝達會陷入如此困境，原因是第一個晶片的失敗。

黃仁勳和兩位朋友在1993年創立輝達當時，遊戲正從2D轉向3D圖像。SEGA當時為了應對競爭對手索尼（Sony）的PlayStation，開發了Dreamcast遊戲機。入交昭一郎找上黃仁勳，當時的黃仁勳沒有標誌性的皮夾克，也沒有滿場聽他談論晶片的粉絲，但入交昭一郎對黃仁勳的熱情與遠見留下深刻印象，「他有極強的自信心」。

輝達後續接下Dreamcast的GPU製造合約，但開發一年後，輝達發現他們的架構策略錯誤，而同時間微軟已發布了Windows95 direct3D應用標準，當時已經有許多公司在研發符合direct3D的晶片。

輝達面臨的困境是，如果完成了SEGA主機的合約，在技術上會落後其他公司，也不能將其套用在direct3D標準上；但如果沒有完成SEGA的合約，公司的資金將會用罄，無論如何輝達都將走向倒閉。

在公司處於崩潰邊緣時，黃仁勳決定向SEGA坦白，同時請求SEGA支付全部款項，令人意外的是，SEGA執行長同意了，提供給輝達500萬美元（約台幣1.6億元）的救命稻草。

據報導指出，雖然入交昭一郎沒有義務這麼做，但他還是提供了需要的資金，為輝達爭取了半年時間，輝達也把握機會，在1997年推出了拯救公司的突破性顯卡「RIVA 128」，更在1999年公司公開上市。

黃仁勳近日受訪時曾表示，「這是入交昭一郎的功勞，我當時也感到驚訝」；入交昭一郎對此則稱，「不知何故，我想讓輝達成功」。直到入交昭一郎離開公司後，他的最佳決定才得到回報，Sega以約1500萬美元的價格出售輝達股票。

報導指出，入交昭一郎是才華橫溢的工程師和魅力十足的高管，也是日本最受尊敬的商界領袖之一。目前入交昭一郎仍持續提供諮詢服務，即使與黃仁勳短暫合作，他永遠忘不了那段時光，並稱讚「輝達在我心目中的影響力相當大」。

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