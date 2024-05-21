鴻海越南廠「被自願」節約用電30％！路透社：越南想避免缺電重演
越南去年曾爆發缺電危機，而台灣科技大廠鴻海富士康也有在越南北部設廠，根據外媒披露，越南官員「建議」鴻海在越南北部的組裝廠「自願」減少30％用電量，以預防缺電危機重演。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，兩位匿名知情人士透露，越南官員敦促富士康自願性減少30％的電力使用，但強調這是一種「鼓勵性地建議」，而非硬性要求，不會影響生產。鴻海在越南北部擁有六家工廠，負責組裝蘋果（Apple）的電子產品，包括MacBook和iPad。
另外2名匿名產業人士指出，節能措施的要求是出於預防目的，旨在避免越南去年夏天電力短缺導致損失慘重的狀況重演。根據世界銀行（World Bank）初步估計，去年5月和6月因熱浪所引發的電力短缺，造成越南14億美元的損失，相當於越南一整年GDP的0.3％。
受到美中貿易戰與全球地緣政治局勢影響，越南吸引許多外資廠商將製造基地從中國遷往當地，包括半導體製造等能源密集產業。今年3月，越南總理范明正也向外國投資人承諾，缺電情況不會再發生。
知情人士表示，除了敦促廠商節電，越南當局也要求發電廠推遲維護時程，避開用電高峰的炎熱季節。由於對於電力供應不確定性的擔憂，越南韓國商會（Kocham）曾表示，韓國的半導體企業為此暫緩了前往當地投資的決定。