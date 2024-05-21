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邊荷律中文「不輪轉」慘輸！超可愛反應曝　粉絲笑：該死的勝負欲

▲中信啦啦隊PS女孩韓籍外援邊荷律，日前在棒球場外賽前活動時，因為中文「不輪轉」因而輸掉比賽，讓她在舞台上氣得直跳腳，超可愛的反應曝光，讓不少粉絲笑稱：「邊荷律這該死的勝負欲真的好可愛！」（圖／讀者提供）
▲中信啦啦隊PS女孩韓籍外援邊荷律，日前在棒球場外賽前活動時，因為中文「不輪轉」因而輸掉比賽，讓她在舞台上氣得直跳腳，超可愛的反應曝光，讓不少粉絲笑稱：「邊荷律這該死的勝負欲真的好可愛！」（圖／讀者提供）

記者張一笙／綜合報導

韓籍啦啦隊女神邊荷律（변하율）日前參加中信兄弟主場賽前活動，在與粉絲的互動環節中，要在遊戲裡面玩改良版的「蘿蔔蹲」。但由於邊荷律的中文「不輪轉」，因此她在唸洋芋片品牌時多次打結，因此最終由陳波波率領的隊伍獲勝。勝負欲超強的邊荷律不甘心輸掉比賽，因此多次在失誤時蹦蹦跳跳，讓不少粉絲都姨母笑地表示：「邊荷律這該死的勝負欲真的好可愛！」

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▲邊荷律周日參加洋芋片品牌活動時，因為中文「不輪轉」導致輸掉比賽，讓她在台上跳腳。（圖／讀者提供）
▲邊荷律周日參加洋芋片品牌活動時，因為中文「不輪轉」導致輸掉比賽，讓她在台上跳腳。（圖／讀者提供）
邊荷律19日與陳波波在中信兄弟主場參加洋芋片品牌賽前活動，2人之間的互動十分可愛，感情看起來十分要好。不過在粉絲互動環節時，陳波波與邊荷律分組對抗進行「蘿蔔蹲」的比賽，但因為規則是要將「蘿蔔」改成「洋芋片品牌口味」，邊荷律在唸洋芋片品牌時多次吃螺絲、舌頭打結，因此最終裁定由陳波波率領的隊伍獲勝。

▲邊荷律（右）與陳波波（左）一同出席洋芋片品牌活動（圖／讀者提供）
▲邊荷律（右）與陳波波（左）一同出席洋芋片品牌活動（圖／讀者提供）
得知比賽結果的邊荷律，多次為自己的失誤自責，並在一旁跳腳、咬牙切齒，甚至因為沒辦法用完整中文表達自己想說的話而大聲尖叫，尖叫完後發現失態後的害羞表情也被粉絲們捕捉。

▲球迷們時常可以在場邊，捕捉到邊荷律可愛的表情。（圖／讀者提供）
▲球迷們時常可以在場邊，捕捉到邊荷律可愛的表情。（圖／讀者提供）
邊荷律的活動畫面曝光後，不少粉絲直呼邊荷律好可愛：「尖叫後害羞也太可愛」、「怎麼那麼可愛」、「太壞了！一直考驗荷律的中文能力」、「好暈」、「吐司邊太可愛了吧」。

▲邊荷律日前參加球隊場外的洋芋片品牌活動，粉絲們捕捉到她舞台上的可愛表情，紛紛直呼：「好可愛！」（圖／讀者提供）
▲邊荷律日前參加球隊場外的洋芋片品牌活動，粉絲們捕捉到她舞台上的可愛表情，紛紛直呼：「好可愛！」（圖／讀者提供）
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