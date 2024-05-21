時序出爐！從亮刀、壓制到逮捕驚險2分鐘 中捷宣佈恢復正常營運
台中捷運發生全國震驚的砍人事件，中捷應變能力再度被討論。台中捷運公司董事長顏邦傑表示，嫌犯於上午11點13分進了第2車廂、想了幾秒後開始攻擊乘客，其他乘客14、15分按了兩次緊急對講機，還沒接通就奔逃到第一車廂。第一車廂隨車服務員馬上回報行控中心，16分到站時旅客已合力壓制嫌犯。下午3點後中捷雙線通車、市府站3點半重新開放，並沒外傳反應不及或對講機故障等情事。
記者顏幸如／台中報導
顏邦傑表示，依據中捷監視器畫面，洪姓嫌犯於今（21）日上午11點3分走進水安宮站，先將隨身物品放進置物櫃，之後走上2樓搭車。當時離峰時間是9分鐘一班車，列車抵達後，洪嫌於13分走進第二車廂，畫面中可以看到，他想了幾秒之後開始攻擊乘客。
此時其他乘客開始躁動，有人按下緊急對講機，有些人跑到有隨車服務員的第一車廂、有些人與洪嫌扭打；隨車服務員發現有異，立即以無線電通知行控中心，列車於16分抵達市府站，此時洪嫌已被乘客合力制伏，獲報的警察衝上車將他逮捕。
顏邦傑說，中捷綠線於11點20分停止雙線通車，改為單線雙向，運能降低2成左右，直到下午3點10分才恢復正常；至於市府站，檢察官完成現場勘驗後，於3點30分重新開放。
對於外界質疑服務鈴無效，顏邦傑表示，每個車廂都有求救鈴與緊急對講機，當時乘客按的是緊急對講機，旁邊有簡易說明表示要長按3秒，等紅燈亮起，10秒內可以接通，行控中心在14、15分各收到一次，但乘客按下對講機不久便跑向第一車廂，接通時行控中心已經看不到人。
媒體問遇到突發狀況，要乘客等10秒是否太久？顏邦傑表示，雖然按鈴乘客已不在對講機前，行控中心仍可透過鏡頭立即看到現場狀況、自動控制系統也會讓列車在下一站停車、並啟動應變機制，讓站方和警察等相關人員立即趕到。