中捷男3刀砍人！搭捷運、高鐵如何自保 上車先看「滅火器」在哪
台中捷運今（21）日上午驚傳砍人事件，原住高雄的20歲洪姓男子，疑似因罹患思覺失調症，攜帶凶器北上到台中捷運犯案，當時他持菜刀與水果刀等，先攻擊一名男性乘客，之後又潮人群衝過去，所幸眾人其力才制伏洪男。而今天剛好是鄭捷犯案滿10年，犯案時間和地點相當雷同，引起民眾高度關注，熱烈討論搭捷運、公車、火車時該如何自保，眾人力推先找「滅火器」的擺放位置。
記者周淑萍/綜合報導
台中捷運傳出隨機砍人事件，據了解，嫌犯疑似罹患「思覺失調症」，且和受傷的乘客並不認識。原本應該是安全的大眾運輸工具，卻成為不可預知危險地帶，讓民眾開始討論搭乘大眾運輸工具該如何自保。有專家建議可以隨身攜帶雨傘，透過長柄來保護自己，且撐開傘面可以營造大面積的視線盲區，藉此保護自己。
但如果沒有帶雨傘，可以隨身攜帶小小的辣椒水，遇到攻擊事件可以立即啟用。如果都沒有帶，眾人討論建議，上車可以先找「滅火器」擺放位置，常理來說車廂一定都會有滅火器，不管是遇到無差別攻擊事件或是車上起火，可以拿起來直接噴向攻擊者，達到嚇阻作用，且滅火器相當堅硬也能成為防衛武器。也要再次提醒，搭乘大眾運輸工具時不要只顧著滑手機，眼睛應該隨時留意周遭的人事物，遇到突發狀況才能有即時反應時間。