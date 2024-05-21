企鵝妹挑戰二度環台！收入全捐給花蓮 出發4天「已募款6位數」
南韓實況主企鵝妹（Jinny，柳允進）近期回到台灣旅遊，時隔一年再度展開「環島挑戰」，但不同的是，這次她選擇騎乘腳踏車，並且補上前一次沒經過的「花蓮、台東」行程，還宣布將直播時收到贊助全捐給花蓮賑災，目前她出發第4天，就已募得新台幣17萬多元，魅力依舊驚人。
記者潘毅／綜合報導
企鵝妹日前在IG上宣布，將從5月19日開始，於台灣展開慈善公益的自行車環島，她也坦言自己不擅長騎腳踏車，但會盡最大努力完成挑戰，同時會將這次環島直播的所有贊助收益，包含觀眾訂閱、抖內播放影片等，全部捐給日前遭受403震災的花蓮。
企鵝妹這次的騎車環島挑戰，是從上次徒步環台的終點「墾丁」當作起點，逆時針環繞台灣一圈，並補齊上次因為徒步無法走的「花東」段，企鵝妹目前進入第4天行程，人還在台東縣，已經騎乘300公里路程，預計今晚將抵達花蓮縣。
此外，企鵝妹直播右下角顯示的「花蓮地震重建」捐款，目前已經累積高達5380美元（約新台幣17萬3千元），若按照這樣的進度下去，當企鵝妹完成環台旅程時，善款有望突破百萬台幣。
雖然這次企鵝妹騎車環島的話題性不如上次，但其直播仍有穩定的6千多位來自世界各地的觀眾。去年企鵝妹徒步挑戰還台灣時，據《Streams Charts》數據網站統計，那趟旅程的預估訂閱收益高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬至270萬），足以顯見企鵝妹的驚人吸粉力。