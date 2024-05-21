韓國瑜送花束慰問負傷綠委！遭反嗆：身體會好但民主傷害後難恢復
立法院今（21）日繼續審查國會改革相關法案，朝野三黨團都發動甲級動員，上午已經透過舉手表決程序，立法院職權行使法第25條修正草案二讀通過。由於上週五17日的衝突導致多位立委掛彩送醫，院長韓國瑜特地在昨日（20）為負傷藍綠立委送上花束慰問，祝願「早日康復」。
記者莊蕙如／台北報導
包括民進黨的郭國文、沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄以及國民黨的吳宗憲都有收到韓國瑜送的花束，吳宗憲還在臉書上發文感謝韓院長。
民進黨立委郭國文則表示，相當不以為然，郭國文指出，立法院17日的衝突導致民進黨有5位立委送醫，而韓國瑜明知委員缺席的狀況下，不顧送醫委員權益，強行持續立法院會。
郭國文認為，韓國瑜甚至在明知委員負傷送院下，仍唱名發言，引起外界批評，今天送花只是意圖彌補當日的冷血行為。
民進黨立委沈伯洋則說，他的身體會康復，但台灣民主傷害之後就很難恢復，希望韓國瑜可以懸崖勒馬，重啟民主協商程序。
民進黨立委郭國文、沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉與莊瑞雄也聯名回送一束太陽花給韓國瑜，呼籲韓院長「遵守程序正義，重啟民主協商」。大家「花」尚往來，讓今天立院對峙氣氛緩和不少。