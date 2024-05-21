大谷翔平有望成為史上第2人！MVP預測高居第二　僅落後隊友Betts

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大谷翔平在去年季末進行右手肘手術，因而無法登板投球，本季專心在打者身份，不過這並沒有阻止他持續衝擊MVP。目前安打數67支、打擊率3成53、長打率6成53都是全聯盟第一，此外，大谷翔平還跑出了11次盜壘，是大聯盟唯一全壘打數、盜壘數都達到二位數的球員。
根據大聯盟官方的預測資料顯示，大谷翔平拿下18張第1名選票位居第二，而領先他的隊友Mookie Betts則拿下23張第1名選票。Mookie Betts本季共敲出65支安打，打擊率也高達3成35，雖然大多數據都沒有超越大谷翔平，但4成32的上壘率是全聯盟最高。
值得一提的是，Mookie Betts作為道奇首名打者，將「核彈頭」角色扮演得淋漓盡致，在前日比賽敲出生涯第50支首局首打席全壘打，成為大聯盟史上第5人。
道奇隊內競爭 注定將改寫歷史
大谷翔平過去效力洛杉磯天使隊期間，由於打擊成績優異再加上二刀流優勢，曾二度獲選美聯年度MVP，而Mookie Betts也曾在2018年榮獲美聯MVP，加入道奇隊以來，分別在2020年、2023年的國聯MVP票選中屈居第二名。
故此，不論是大谷翔平或Mookie Betts拿下國聯MVP，他們都將成為繼1966年的Frank Robinson後，，史上第2位在2個聯盟都獲選MVP的球員。此前Frank Robinson分別在效力辛辛那提紅人隊、巴爾的摩金鶯隊時期，拿下國聯以及美聯的MVP獎項。
另外，在官網的美聯MVP預測部分，有28張第一名選票投給紐約洋基的Juan Soto，而休士頓太空人的Kyle Tucker則僅拿下6張第一名選票，相差較為懸殊。不過賽季目前僅進行約四分之一，距離實際獎項頒布仍有不少時間。
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