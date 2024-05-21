龍耀麥森瓷器特展漢來登場　麥森大師精彩獻藝

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國裕精品執行董事欒慎寰表示，今年的作品是近年來最豐富、最具特色的。為迎接龍年，麥森畫家特別推出一系列以「龍」為主題的美瓷，包含《瑞龍展鴻圖》花瓶、《薪火相傳》花瓶、《祥龍迎春》壁畫、《龍華富貴》壁畫等。
還有以東方印象和典型器形的精品，有《福祿雙喜》花瓶、《春深時節又逢君》花瓶、《麥森晨曦蜥蜴》花瓶、《自在飛花》茶具組、《四季賞花樂》茶具組、《春風萬里》茶葉罐等。
欒慎寰提到，今年展出的「瓷書」《領航者》，是全球獨家之作，麥森大師莉迪亞‧許倫克擅長向古代藝術汲取靈感，這次特展的《領航者》，以瓷書述說十八世紀英國航海家探險的故事，為瓷器熱愛者提供一個跨越古今、參與歷史的視角，絕妙而精彩。此外，市場鮮見的瓷枕造型《玫瑰舞曲》麥森藝術家精巧地將其以花器與托盤造型呈現，讓人眼睛一亮，極具有蒐藏性。
歐風美瓷自然不遑多讓，《一世情緣》花瓶、《天長地久》花瓶、《有情萬物》水果架等傑作，將遐想飛向十八、十九世紀的歐洲，甚至遙遠的希羅神話，真切體現歐洲瓷器的西方風華。
今年特展還出現許多精巧的瓷偶，有從麥森雕塑家昆德勒大師的傳世之作擷取的靈感，例如《歡樂頌》、《音樂嘉年華》瓷偶組；也有後代名家的動物瓷偶，如《皇家之旅》、《心有靈犀》瓷偶，都是值得珍藏的藝術品。