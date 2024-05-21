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做試管嬰兒終受孕！子宮驚現血塊恐流產　中醫治7天「症狀全消」

▲一對夫妻多年不孕，做試管嬰兒好不容易成功懷孕，但子宮內卻出現血塊，可能導致胎兒流產，中醫治療7天後成功解除危機。（圖／NOWnews資料照）
▲一對夫妻多年不孕，做試管嬰兒好不容易成功懷孕，但子宮內卻出現血塊，可能導致胎兒流產，中醫治療7天後成功解除危機。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

一對年輕夫妻多年不孕，決定進行試管嬰兒療程並成功懷孕，但回診檢查時，發現子宮內胚囊旁出現可能導致胎兒流產的血塊，醫師建議住院接受中醫治療，經針灸、艾灸和貼耳豆1週後，血塊完全消失，讓夫妻倆喜出望外。

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花蓮慈濟醫院婦產部生殖醫學中心主任陳寶珠表示，胚胎著床後在子宮腔內出現血塊，並非只有進行人工生殖的女性才會遇到，普通的懷孕也可能發生，目前成因不明；由於血塊存在於腔內，對於胎兒來說是異物，容易使著床的胚胎剝離，造成流產，因此建議妻子陳女士盡速住院，由副院長、中醫部主任何宗融與中醫團隊為她治療，期望透過中醫療法使血塊慢慢自行消散、由母體吸收。

▲陳女士懷孕第6週子宮腔內突然出現血塊（上圖），經過1週的中醫住院治療後，血塊完全消失（下圖），胎兒也順利成長。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
▲陳女士懷孕第6週子宮腔內突然出現血塊（上圖），經過1週的中醫住院治療後，血塊完全消失（下圖），胎兒也順利成長。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
李先生表示，妻子過去從未接受過針灸、艾灸及耳豆等中醫治療，也不喜歡吃中藥，但為了讓寶寶平安，住進中醫病房後，不僅積極配合中醫療程，更謹遵醫囑、每天盡量減少活動，多躺在病床上休養，沒想到1週後檢查，發現血塊竟然全都消失，心裡真的驚喜。

超音波影像顯示，經過連續7天的治療後，陳女士子宮內已完全沒有血塊，成果相當顯著。陳女士則說，感謝中醫團隊在住院期間對她的照顧，並考慮到她不習慣中藥苦味，適當調整中藥方，更令她感動。自第6週發現血塊，如今寶寶已在陳女士腹中成長12週，夫妻兩人感恩醫療團隊的努力，也期待這得來不易的小生命能平安長大、順利出生。

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