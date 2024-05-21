藍委怕受傷武裝「像鎮暴警察」！黃捷傻掉：誰才是國會的暴力流氓
立法院今（21）日將續審受到高度矚目的「國會改革」法案，藍白兩黨力拼順利三讀，民進黨立委則抗議要求發言、重付表決與清點人數方式延緩程序，今日許多藍委更穿戴裝備現身議會，徐巧芯透露，由於上周五藍委多人受傷，於是花了20萬元買了全身護具。對此，民進黨立委黃捷傻眼直呼「穿的像鎮暴警察一樣，這是棒球隊？」、「看看誰才是國會的暴力流氓。」
記者莊蕙如／台北報導
黃捷今天一早她拍下立法院現場畫面的影片，從影片中可以看到，國民黨立委黃健豪、張智倫等人，各個藍委都穿戴上護肘、手套等等設備，態度看來怡然自若。讓黃捷大酸「國民黨的裝備會不會太誇張，穿的像鎮暴警察一樣，這是棒球隊？根本不是想防護而已，不是說反暴力、要和平？看看誰才是國會的暴力流氓。」
黃捷發文表示，「反黑箱、退回重審！」用正當程序表決，藍白還是多數，質疑「到底在怕什麼？為什麼不敢讓民眾知道條文內容？為什麼不敢讓民進黨逐條討論？」
黃捷直言，民主的真諦貴在過程，如今藍白卻要「強行通過未審查的法案！我們不會屈服，我相信民眾也不會信服。吶喊、抵抗，我們極力控訴荒謬的行為，絕不容許在台灣國會發生！」