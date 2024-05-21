看完賴清德520演說嚇壞？學者直指「這關鍵」：出乎意料

藍委怕受傷武裝「像鎮暴警察」！黃捷傻掉：誰才是國會的暴力流氓

▲國民黨立委全副武裝，戴手套跟護肘應戰。（圖／吳翊婕攝，20240521）
▲國民黨立委全副武裝，戴手套跟護肘應戰。（圖／吳翊婕攝，20240521）

記者莊蕙如／台北報導

立法院今（21）日將續審受到高度矚目的「國會改革」法案，藍白兩黨力拼順利三讀，民進黨立委則抗議要求發言、重付表決與清點人數方式延緩程序，今日許多藍委更穿戴裝備現身議會，徐巧芯透露，由於上周五藍委多人受傷，於是花了20萬元買了全身護具。對此，民進黨立委黃捷傻眼直呼「穿的像鎮暴警察一樣，這是棒球隊？」、「看看誰才是國會的暴力流氓。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃捷今天一早她拍下立法院現場畫面的影片，從影片中可以看到，國民黨立委黃健豪、張智倫等人，各個藍委都穿戴上護肘、手套等等設備，態度看來怡然自若。讓黃捷大酸「國民黨的裝備會不會太誇張，穿的像鎮暴警察一樣，這是棒球隊？根本不是想防護而已，不是說反暴力、要和平？看看誰才是國會的暴力流氓。」

黃捷發文表示，「反黑箱、退回重審！」用正當程序表決，藍白還是多數，質疑「到底在怕什麼？為什麼不敢讓民眾知道條文內容？為什麼不敢讓民進黨逐條討論？」

黃捷直言，民主的真諦貴在過程，如今藍白卻要「強行通過未審查的法案！我們不會屈服，我相信民眾也不會信服。吶喊、抵抗，我們極力控訴荒謬的行為，絕不容許在台灣國會發生！」

好尷尬！抱枕被陳超明抹鼻屎　徐巧芯沒看到直接抱：之後會送洗

韓國瑜送花束慰問負傷綠委！遭反嗆：身體會好但民主傷害後難恢復

小心安全！立院外群眾已超過4000人　他示警：有統促黨人出沒

激動站起來的「輪椅女孩」再現身立院外！不畏網爆：未來不會缺席

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載