鄭捷事件今滿10年！中捷再爆砍人案 江子翠站滿地鮮花、全場默哀
台中捷運今（21）日上午出現一名男子持刀在車廂揮舞砍人，導致4人受傷，而今天正巧是2014年5月21日「鄭捷北捷殺人案」滿10年，新北市議員林國春下午4時在台北捷運江子翠站，舉辦「悼念和反廢死音樂會」，不少議員和民眾到場獻花，並在下午4時22分全場默哀3分鐘。
記者張志浩／綜合報導
今日下午4時，台北捷運江子翠站3號出口舉辦「江子翠喋血悲劇十周年悼念暨反廢死音樂會」，從政前擔任警察的林國春受訪提及，為了不讓民眾生活在恐懼中，每當都有類似案件時都應「馬上起訴、馬上判決、馬上執行」，才能有威嚇作用。
針對台中捷運砍人事件，林國春認為，台灣社會勢必會嚴厲譴責，但也希望司法能跟上腳步，一定要做到「速審速決」，且犯罪學上有學習和模仿的理論，但這些行為不值得學習，更不該被司法所辟護。
而今天下午的追悼活動，除了邀請管弦樂團表演外，也有不少民眾到場獻花，並在10年前鄭捷開始犯案的下午4時22分，齊心默哀3分鐘。
在追悼會現場的劉小姐向《NOWnews》記者表示，自己家距離江子翠站不遠，當年看見新聞後就印象深刻，今天台中捷運又傳出類似事件後，特地搭捷運來獻花，劉小姐說：「這種事發生一定會搞得人心惶惶，剛剛坐捷運，廣播也叫大家要注意身邊陌生人士，這些事都是歷史的教訓啦，我們當然也想要有出門無慮的環境。」