金管會新主委彭金隆明立院處女秀　研議增設專責單位拚金融創新 

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在促進金融市場發展部分，為滿足金融科技創新、市場發展、永續金融、市場新發展機會與法規鬆綁等需求，金管會將研議在所屬架構下增設專責單位，強化金融科技發展、促進創新實驗與業務試辦、推動永續金融，並適度鬆綁法規，以開創金融發
配合總統賴清德推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，金管會也將盡速盤點現行法規及實務障礙，並研訂法規調整推動法規鬆綁，
協調各方資源發展我國具競爭力的資產管理金融商品，藉由亞洲資產管理中心規劃與推動，進一步增進我國金融市場發展。
同時，金管會並將持續推動開放高資產客戶財富管理業務，如放寬銀行辦理高資產業務之商品範圍及簡化程序，擴大結構型金融債券銷售對象、開放以外幣金融資產質借向銀行申辦外幣授信、將私募股權基金納為高資產客戶的財富管理商品、簡化銀行發行結構型金融債券程序等，並研議相關配套措施，以提升金融機構服務及風險管理能力，並培育跨領域國際金融人才。金管會將研議開放符合一定條件的證券商辦理高資產客戶業務，可以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」的境外基金。
為加速金融與科技創新腳步，金管會也將研議修正「金融科技發展與創新實驗條例（金融監理沙盒條例）」，強化沙盒落地機制，希望爭取國外團隊來台實驗，並鼓勵金融業與科技業共同合作。
此外，金管會已於去年9月26日發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業指導原則」，加強國內虛擬資產平台客戶的權益保護。有鑑於各國監理法制規範持續發展，金管會已委外研究他國專法規範虛擬資產的範圍及管理深度等面向，並將參酌今年底研究報告建議，續行評估是否研訂虛擬資產專法。
對於市場關注的BNPL（先買後付）這部分，金管會表示已責成證交所及櫃買中心督導上市櫃租賃公司，建立符合其業務特性的內控作業程序，並由租賃公會將外界所關切消保議題納入自律規範的應遵循事項。另為因應社會關注 BNPL 業者對各項費用及利息計收等資訊揭露、個資蒐集與利用、債務催收方式等攸關消費者權益議題，已提供風險控管、資訊揭露及消費者保護等相關建議，協助租賃公會於今年4月3日完成研議自律規範，並將持續宣導，增進民眾對BNPL的了解。
因應近期ETF熱絡現象，金管會也強化 ETF配息廣告規範並加強查核，並請證券周邊單位、公會及金融機構對投資人加強宣導。從發行面、銷售面及交易/監視面持續精進相關措施。對指數及ETF加強審查，每月評估ETF持股狀況與納入市場監控，並強化投信公司基金銷售文件的事前審查及事後稽核，以及投信等業者與網紅合作行銷的監理。