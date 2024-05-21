《誰是被害者2》6月21日開播！蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙加入破案

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對於相隔4年再回歸角色方毅任，身分卻從天才鑑識官變成最大嫌疑人，張孝全分享剛開始拍攝時有些徬徨，他表示：「老實說這次壓力滿大的，因為這次在方毅任的身上，不像第一季目標那麼純粹簡單，在這季他將會碰到很多人生課題，包含自己與曉孟之間的關係修復、理解別人與社會化的過程，拍的時候心滿累的，對我和對方毅任來說都是一個全新的挑戰，這一季你可以看到更多方毅任與人相處的狀態。」
許瑋甯飾演的徐海茵，在第2季也從嗜血報社記者轉換身分成了基金會公關，她說：「當海茵變成基金會公關的時候，我認為她終於可以做真正對社會有意義的事，但在拍攝的過程，有很多細節是我覺得曾當過記者的海茵不會放過的。那就是那種記者的敏銳度，所以會想要問更多，真的滿好玩的。」
原本在首季只是查案夥伴關係的張孝全和許瑋甯，在第2季關係也變得不同，雖然確認了戀愛關係，卻讓2人面臨許多工作與愛情、溝通落差間的掙扎拉扯。許瑋甯認為：「我跟方毅任的感情有這麼乾柴烈火嗎？確實有一些場次2人之間內心的感情是非常濃烈的，這一季中，我、曉孟和方毅任已經是一個非常堅固的家庭關係，但徐海茵跟方毅任都不是會激烈分享自己愛的人，就像是越親近的人往往會越難表達愛。」
談及合作，張孝全也透露：「我覺得在這一季很驚豔的是能夠看到海茵更多不同的面向，像是2人戀人關係的互動發展上，除了看到方毅任在亞斯伯格特質下，如何跟戀人相處，也會看到海茵她精明幹練獨立的性格外，在談感情的狀態裡，她會是什麼模樣。」預告第2季除了劇情節奏緊湊的命案發展，也將有許多寫實情感元素。
李沐憑藉《誰是被害者》裡的「江曉孟」角色，榮獲2020年第55屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」，這次她相隔4年再出演，表示：「我在開拍前原本還有點擔心自己找不回曉孟，沒想到在開拍當天看見孝全哥後就有種瞬間喚醒曉孟的感覺了，只要爸爸在就會非常安心，可以再跟這個故事裡面的包含孝全哥、瑋甯姐或是整個團隊裡的不同演員，一起延續這個故事，對我來說是意義非常重大的。」而第2季的江曉孟，除了和飾演爸爸的張孝全展開全新父女生活，學習和彼此相處，角色身分也從「遺願殺手」轉職「命案現場清潔師」。
為了能揣摩「命案現場清潔師」新身分，李沐投入大量觀察、蒐集相關參考資料，回想當時拍攝現場的感受，李沐直呼美術組太強大，當踏進陳設好的命案空間，因為實在太逼真，有被現場凝重的氛圍和眼前血淋淋的畫面嚇到，每個細節都讓人可以馬上進入情緒，甚至有些命案因為已經發生一陣子了，地上還會爬滿蛆，李沐分享：「但這樣有些緊繃、害怕的感受也剛好和曉孟初接觸『命案現場清潔師』時的狀態很像，身體其實會很自然的作出反應，第一次看到直接本能的反胃了。」
李沐表示命案現場清理，是這一季對曉孟來說最有影響力的事件之一，這份職業帶給曉孟很大的轉變，她很希望能在場次之間呈現出她對於生命價值觀的改變，以及想要找到存在價值的意念。
《誰是被害者：第2季》 影集資訊
導演：莊絢維、陳冠仲
監製：曾瀚賢
總製作人：湯昇榮
製作人：徐國倫
總編劇：陳承佑
主演：張孝全、許瑋甯、王識賢、蘇慧倫、藤岡靛、李沐、劉俊謙、張再興
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