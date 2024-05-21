呱吉立院外站台怒嗆黃國昌：一個人包辦了真小人和偽君子
法院今（21）日再戰國會改革法案，立法院外青島東路也有民間團體發起集會，高喊「不討論就散會」、「解散國會」，不少社團領袖、小黨代表都到現場台上發言。前台北市議員呱吉上台致詞時爆粗口表示，因為民眾黨立委黃國昌的存在，「我已經分不出來真小人和偽君子到底差在哪裡，因為我覺得他這一個人直接包辦了全部。」
記者莊蕙如／台北報導
立法院外今日上午9時起，經民連、台灣公民陣線等團體號召民眾集結「民主倒退，公民搶救」集會。下午3點半主辦單位表示現場人數已達6000人，人數已經自然溢出青島東路到中山南路，主辦單位表示，持續歡迎民眾來到現場，主辦單位將儘量和現場警力溝通協調。
前台北市議員呱吉上台演說時，電視牆正好轉播立法院長韓國瑜宣布《立法院職權行使法》第29條表決通過，呱吉表示，老實說第29條是什麼，現場沒有人搞得清楚，「我都不知道在講什麼，X他媽的！」
呱吉提到，如果藐視國會罪依照正常機制審查通過，那大家都能接受，可以讓在立法院講假話的人受懲罰，如果要讓官員說真話這樣很好。但如果今天官員說真話，質詢的立法委員同一時間卻在說謊，這樣有辦法得到真實嗎？
呱吉表示，民眾黨立委黃國昌有講真話嗎？黃國昌每次都講一些似是而非的內容，他最厲害的就是不會真的說謊，都只是在講部分的事實，這個世界上有分小人和偽君子，但因為黃國昌的存在，「我已經分不出來真小人和偽君子到底差在哪裡，因為我覺得他這一個人直接包辦了全部。」